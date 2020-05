Johnson promete “sistema imbatível” para rastrear covid-19 até 1º de junho

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira que um programa para rastrear e monitorar casos suspeitos de terem entrado em contato com pessoas que testaram positivo para a covid-19 estará em vigor até 1º de junho.

Ele afirmou que o governo terá reunido 25 mil rastreadores até o início do próximo mês, capazes de rastrear 10 mil novos casos por dia, enquanto o número total de testes diários chegaria a 200 mil.

“Temos uma confiança crescente de que teremos um teste, um acompanhamento e uma operação que serão imbatíveis e, sim, isso estará em vigor em 1º de junho”, disse Johnson ao Parlamento em resposta ao líder trabalhista da oposição, Keir Starmer.

O premiê inicialmente disse a Starmer que estava confiante de que a medida estaria em vigor nessa data se outras condições fossem atendidas e que fosse “inteiramente provisório”.

O número oficial de mortos pela covid-19 no Reino Unido chegou a quase 43.000 nesta terça-feira (19), reforçando o status do país como o mais atingido na Europa e levantando mais perguntas sobre a resposta do primeiro-ministro Boris Johnson à crise.

Novos números oficiais da Inglaterra e do País de Gales elevaram o número de mortos a pelo menos 42.990, apontou um levantamento da Reuters, que inclui dados publicados anteriormente da Escócia e da Irlanda do Norte, além de mortes hospitalares recentes na Inglaterra.