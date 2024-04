Israel fecha espaço aéreo, escolas e proíbe aglomerações após ataque do Irã

Em resposta ao ataque por mais de 100 drones feito pelo Irã neste sábado, o governo israelense anunciou o fechamento do espaço aéreo do país a voos comerciais a partir de 0h30 de domingo, hora local, de acordo com a rede americana CNN.

A medida também foi adotada por Líbano, Jordânia e Iraque, países no meio do caminho entre o Irã e Israel.

Em Israel, abrigos públicos já estão sendo abertos em cidades como Haifa, na costa. Aglomerações acima de 1.000 pessoas estão proibidas em todo o país. As escolas ficarão fechadas nos próximos dias.

Além disso, o exército israelense instruiu moradores do norte do país a procurar lugares seguros em função do ataque.

A orientação vale para regiões como a das Colinas de Golã, na fronteira com Líbano e Síria. O grupo armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã e considerado terrorista pelos Estados Unidos e por Israel, anunciou ter disparado mísseis russos Katyusha contra agrupamentos do exército israelense na região na noite de sábado.

No X, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, pediu a união dos cidadãos israelenses.

"Todos nós precisamos manter nossa unidade como povo e como país diante dos grandes desafios que enfrentamos. Somente juntos venceremos", escreveu Katz.

Na Europa, os governos de França e Reino Unido condenaram o ataque do Irã. O presidente americano Joe Biden retornou antecipadamente à Casa Branca e está reunido com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos para discutir o tema.

Líder iraniano promete punição a quem apoiar Israel

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, disse que o governo israelense errou e será punido pelo ataque ao consulado iraniano em Damasco, capital da Síria.

A afirmação foi feita em discurso em vídeo postado há pouco na conta de Khamenei na rede social "X", o antigo Twitter.

"O próprio regime (sionista) malicioso, que é só malícia, maldade e erro, acrescentou outro erro aos seus próprios erros ao lançar um ataque ao consulado iraniano na Síria. Os escritórios do consulado e da embaixada em qualquer país onde existam são considerados como o solo do país a que pertence a embaixada. Atacar nosso consulado é como atacar nosso solo. Isso é senso comum em todo lugar do mundo. O regime malicioso tomou uma atitude errada neste caso. Deveria ser punido e será punido" afirmou Khamenei.