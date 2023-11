Israel aprova cessar-fogo temporário com Hamas para libertação de reféns em troca de presos

Sob mediação do Catar, Egito e EUA, Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas chegaram nesta terça-feira a um acordo para um cessar-fogo temporário em Gaza em troca da libertação de 50 dos quase 240 reféns sequestrados pelo grupo durante o ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em solo israelense.

As informações sobre os detalhes do acordo foram fornecidas por integrantes do governo de Israel, do Catar e dos Estados Unidos ao longo da terça-feira, e o texto final aprovado pelo Gabinete israelense ainda não foi divulgado. Contudo, de acordo com as discussões travadas na reunião e relatadas pela imprensa israelense, não há indicações de que os termos foram alterados

Segundo os detalhes prévios, o texto prevê que dos reféns que serão libertos pelo Hamas, 30 são crianças e 20 são mulheres, entre elas oito mães, ao longo do cessar-fogo. Em troca, Israel se comprometeu a soltar três prisioneiros palestinos para cada refém liberado, totalizando 150. Como parte da negociação, o governo israelense também concordou interromper todos os ataques na Faixa de Gaza, aéreos e terrestres, por até cinco dias, e exigiu que a Cruz Vermelha possa visitar os reféns que continuarão sob custódia, garantindo seu acesso a medicamentos.

Ainda de acordo com o Canal 12, a primeira leva de reféns deve ser libertada pelo grupo na quinta-feira desta semana. A expectativa é que 12 israelenses sob custódia do Hamas sejam soltos por dia.

O anúncio do acordo foi feito após uma sequência de reuniões, iniciadas às 18h30h (13h30 em Brasília), entre o governo israelense e seus Gabinetes de guerra e de segurança, que antecedeu uma ampla votação com representantes de todos os partidos. Antes do início das conversações, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que esperava ter "boas notícias" em breve. Antes da votação final, ele assegurou que "nós não vamos parar depois do cessar-fogo".