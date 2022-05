Tempestade de areia no Iraque: aeroportos e escolas fecham; veja fotos

Os iraquianos acordaram, nesta segunda-feira (16), com um céu ocre causado por uma nova tempestade de areia que obrigou a fechar aeroportos e administrações públicas e suspender exames em escolas e universidades.

A última tempestade desse tipo causou problemas respiratórios em uma parte da população, deixou um morto, e mais de 5.000 pessoas tiveram de receber atendimento médico em hospitais.

Na manhã de hoje, os telhados da cidade, os carros estacionados nas ruas e até os móveis das casas estavam cobertos por uma fina camada de areia ocre, constataram jornalistas da AFP.

A espessa nuvem de poeira dificultava a visão a apenas poucos metros.

Devido a uma "visibilidade de 300 metros", a autoridade aeroportuária de Bagdá anunciou "o fechamento do espaço aéreo e a interrupção do tráfego no aeroporto" durante todo o dia, informou a agência oficial de notícias INA.

O aeroporto de Najaf (sul) e Suleimaniya (norte) também foram fechados durante o dia, acrescentou a mesma fonte.

Pelo menos sete das 18 províncias do país anunciaram o fechamento de repartições públicas, salvo no caso da área de saúde.

Todas as escolas do país foram fechadas, e as provas, adiadas para terça-feira, anunciou o Ministério da Educação.

A tempestade se dissipará gradualmente a partir desta segunda-feira à noite, de acordo com o serviço meteorológico.

Desde meados de abril, o Iraque sofreu oito tempestades. O Iraque é considerado um dos cinco países do mundo mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática e da desertificação.

