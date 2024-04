Irã minimiza relatos de ataque de Israel e não fala em possível retaliação

Nesta sexta-feira, 19, foram registradas explosões em uma cidade iraniana no que tem sido descrito como um ataque de Israel. No entanto, Teerã minimizou o incidente e revelou que não tem planos de retaliação.

Ao que tudo indica, trata-se de uma resposta pacífica que revela a intenção de evitar uma guerra generalizada.

De acordo com a emissora oficial de Teerã, foram percebidas 'fortes explosões' perto da cidade iraniana de Isfahan. A região abriga centrais nucleares, mas, por ora, não há sinais de danos.

Conforme relatos da imprensa do Irã, defesas aéreas do país teriam derrubado ao menos três drones. A emissora estatal IRIB declarou que Isfahan está "segura e a salvo".

A ação ainda não foi confirmada pelo governo de Israel. No entanto, um membro da administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em anonimato, afirmou ao jornal americano Washington Post que a investida tem por objetivo mostrar os iranianos que os israelenses têm o poder de lançar um ataque no interior do Irã.

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters nesta sexta-feira que não há plano de retaliação imediata. "A origem estrangeira do incidente não foi confirmada. Não recebemos nenhum ataque externo, e a discussão parece mais uma infiltração do que um ataque", disse.

Na quinta-feira, 18, o governo iraniano havia optado por suspender os voos com destino a Teerã, Isfahan e Shiraz após o registro de explosões no país. O anúncio se deu à empresa estatal Mehr TV.

A ação israelense vem após ataques do Irã ao país. Na quarta-feira, 17, Teerã declarou estar pronta para enfrentar qualquer ataque que possa vir de Israel.

Com informações da Reuters.