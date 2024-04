G7 condena ataque do Irã a Israel e indica a possibilidade de medidas futuras

Os ministros das Relações Exteriores do G7 emitiram uma nota conjunta condenando o ataque do Irã a Israel no fim de semana e assegurando uma coordenação para medidas futuras para diminuir a capacidade armamentista iraniana, sem esclarecer quais.

Segundo o documento, emitido após uma reunião entre os ministros na quarta-feira, 17, o G7 também pretende reduzir ainda mais as receitas de energia da Rússia, no contexto da invasão à Ucrânia.

"Continuaremos a desenvolver medidas para impedir que a Rússia adquira materiais, tecnologia e equipamentos avançados para a sua base industrial militar", diz o comunicado.

Os representantes do G7 ainda demonstraram preocupação com os riscos geopolíticos do Oriente Médio, que poderão afetar o comércio, as cadeias de abastecimento e os preços das matérias-primas.