Irã afirma estar pronto para enfrentar ataques de Israel

Nesta quarta-feira, 17, o Irã afirmou estar preparado para enfrentar qualquer ataque de Israel. As Forças Aéreas iranianas também disseram estar prontas para ação.

O Irã colocou em prática sua primeira investida direta a Israel no último final de semana. O ataque seria uma retaliação a uma suposta agressão israelense a um complexo diplomático do Irã em Damasco no começo do mês.

Israel disse que o Irã sofrerá uma represália. O gabinete de guerra israelense se reuniu nesta quarta-feira para discutir opções.

Por sua vez, Irã reiterou que não deixará ataques passarem em branco. "Qualquer ataque do regime sionista (Israel) em nosso solo será tratado com uma resposta severa", disse o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, também na quarta-feira, em um desfile realizado para o Dia do Exército, de acordo com a mídia estatal.

O comandante da Força Aérea da República Islâmica do Irã afirmou no mesmo evento que seus aviões de guerra estão em seu "melhor estado de preparação" para revidar qualquer ataque israelense.

Conforme declarou o almirante Shahram Irani, a Marinha do Irã estaria escoltando navios comerciais iranianos para o Mar Vermelho, segundo a agência de notícias semi-oficial Tasnim. Teerã está pronta para escoltar embarcações de outros países, complementou.

