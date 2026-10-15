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PEC do fim da escala 6x1 será promulgada nesta sexta-feira, anuncia Alcolumbre

Além dela, será promulgada a proposta que cria a aposentadoria especial para agentes da saúde

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) (Saulo Cruz/Agência Senado)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18h56.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 18h59.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para sexta-feira, 16, às 9h, a sessão para promulgar a PEC do fim da escala de trabalho 6x1. O texto foi aprovado na véspera pelo plenário da Casa.

Além dela, será promulgada a proposta que cria a aposentadoria especial para os agentes da saúde, que foi aprovada em julho.

“Solicito a todos que compareçam, para que possamos celebrar a aprovação dessas Emendas de grande importância para o povo brasileiro”, disse, em comunicado enviado nesta quinta-feira, 15.

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é esperada, mas ainda não está confirmada.

A emenda que trata da aposentadoria especial dos agentes de saúde é considerada uma pauta-bomba para o governo Lula. Nos bastidores, o governo atuou contra a aprovação da proposta, mas, ao final da tramitação, liberou sua base aliada para votar a favor do texto.

Acompanhe tudo sobre:Escala 6x1

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