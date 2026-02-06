México retoma emissão de visto eletrônico para turistas brasileiros

O México retomou, nesta quinta-feira, 5, o processo eletrônico para emissão de visto para turistas brasileiros. O documento, conhecido como e-Visa, é exigido tanto para viajantes com destino final ao país quanto para passageiros em conexão ou trânsito por aeroportos mexicanos.

A solicitação do visto eletrônico deve ser feita exclusivamente pelo site da Embaixada do México e é válida apenas para viagens por via aérea. Para entradas terrestres ou marítimas, os brasileiros continuam obrigados a solicitar autorização diretamente em repartições consulares.

O visto físico segue disponível nos consulados mexicanos e permanece válido para entradas múltiplas, com prazos de 180 dias ou até 10 anos, conforme a modalidade concedida.

Segundo a Embaixada mexicana, a retomada do e-Visa tem como objetivo flexibilizar a política migratória entre Brasil e México. Em 2021, o governo mexicano voltou a exigir visto para brasileiros após quase duas décadas de isenção, alegando uso indevido do benefício para trabalho ilegal no país ou imigração irregular para os Estados Unidos.

Ajustes e exceções à exigência

Em nota, o Consulado do México em São Paulo informou que a medida ainda passará por ajustes técnicos e operacionais para garantir o funcionamento pleno do sistema eletrônico.

Brasileiros que possuam visto válido dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido ou de países do Espaço Schengen, bem como residentes permanentes nessas localidades, estão isentos da exigência do visto mexicano. A dispensa também se aplica a cidadãos do Chile, Colômbia e Peru.

Nesses casos, o ingresso no México depende apenas do Formulário Migratório Múltiplo (FMM), que pode ser preenchido online antes da viagem ou em versão impressa na chegada ao país.