Investigadores da Coreia do Sul pedem prisão de presidente deposto

Investigadores sul-coreanos solicitaram um mandado nesta segunda-feira para prender o presidente Yoon Suk Yeol depois que o líder desafiou intimações para comparecer ao interrogatório sobre sua declaração de lei marcial.

Uma equipe de investigação fez o pedido a um tribunal de Seul, um dia depois de Yoon não ter comparecido pela terceira vez para prestar depoimento previamente agendado. Os dois anteriores pediram que Yoon comparecesse às sessões de interrogatório em 18 de dezembro e no dia de Natal.

A Coreia do Sul está passando por um dos seus períodos mais tumultuados em anos após a curta imposição da lei marcial por Yoon em 3 de dezembro, que levou ao seu impeachment e, posteriormente, ao do primeiro-ministro Han Duck-soo, que serviu brevemente como líder interino. O caos político é agravado pelo pior acidente de aviação civil do país após um voo da Jeju Air cair no domingo, matando 179 pessoas a bordo.

Um tribunal determinará se emitirá o mandado de prisão, embora não esteja claro quando essa decisão será tomada. Caso isso aconteça, Yoon seria o primeiro presidente em exercício na história do país a ser preso enquanto ainda estava no cargo.

Um representante de Yoon disse que não há fundamento legal para um mandado de prisão contra o presidente, segundo a Yonhap News.

Yoon prometeu continuar se defendendo, sinalizando sua intenção de lutar no tribunal para permanecer no cargo e insistindo que seu decreto de lei marcial estava dentro de seus poderes constitucionais. Enquanto isso, um julgamento está em andamento para decidir se deve restabelecer ou remover permanentemente Yoon do cargo. A Justiça tem até junho para tomar uma decisão, e a próxima audiência está marcada para 3 de janeiro.

O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, que se tornou presidente interino na sexta-feira após o impeachment de Han, está enfrentando um grande desafio apenas dois dias no cargo. Ele pediu uma investigação rigorosa sobre o acidente de avião e pediu ao ministério dos transportes que conduzisse uma inspeção de segurança de emergência de todo o sistema aéreo.