Ações da Boeing caem mais de 4% no pré-mercado após acidente fatal com avião na Coreia do Sul Também no fim de semana, uma outra aeronave da Boeing foi obrigada a fazer um pouso de emergência na Noruega

Boeing: papéis refletem repercussão após acidente de avião da companhia que culminou em 179 mortes na Coreia do Sul (JUNG YEON-JE / AFP/AFP Photo)