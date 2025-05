Investidor de criptomoedas é preso suspeito de sequestrar e torturar turista italiano em NY

Um investidor americano de criptomoedas foi detido nesta sexta-feira, 23, pelas autoridades suspeito de sequestrar e torturar um turista italiano em Nova York. A vítima de 28 anos, que não foi identificada, foi resgatada e levada para um hospital.

O principal suspeito no caso é John Woeltz, um investidor de criptomoedas de 37 anos, natural do estado do Kentucky. A americana Beatrice Folchi, de 24, também foi presa. Os dois foram detidos após a vítima conseguir escapar de uma residência no bairro do Soho.

Fotos de tortura

Segundo a emissora CBS, policiais estiveram no interior da casa e encontraram fotos com registros da vítima sendo amarrada e torturada. Uma arma de fogo e itens usados nas torturas também foram localizados.

As autoridades ainda não sabem o que motivou as ações dos suspeitos. A vítima relatou aos policiais ter chegado nos EUA no dia 6 de maio. Ao chegar na casa, Woeltz tomou o seu passaporte e o manteve em cativeiro até a fuga nesta sexta-feira.

Segundo um documento obtido pela ABC News, a vítima contou à polícia que Woeltz e uma segunda pessoa o espancaram e o enforcaram. O italiano teria se recusado a oferecer uma senha de bitcoins.