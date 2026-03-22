Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Guerra na Ucrânia: Zelensky pede pressão máxima sobre a Rússia às vésperas de conversa com EUA

Líder ucraniano critica “frota fantasma” do petróleo russo e defende bloqueio total de receitas que financiam o conflito.

Presidente da Ucrânia pressiona aliados por medidas mais duras contra Moscou enquanto delegações retomam diálogo para tentar encerrar a guerra. (Toby Melville/AFP)

Presidente da Ucrânia pressiona aliados por medidas mais duras contra Moscou enquanto delegações retomam diálogo para tentar encerrar a guerra. (Toby Melville/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de março de 2026 às 13h56.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu neste domingo, 22, o endurecimento das sanções contra a Rússia às vésperas do segundo dia de negociações entre delegações de Kiev e de Washington para tentar encerrar a guerra iniciada com a invasão russa em larga escala há quatro anos.

As conversas, retomadas no sábado na Flórida, ocorrem sem a presença de representantes russos — que eram inicialmente esperados em uma rodada prevista para Abu Dhabi. A delegação norte-americana é liderada pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

Pressão sobre o petróleo russo e “frota fantasma”

Em publicação na rede social X, Zelensky afirmou que é essencial ampliar a pressão econômica sobre Moscou, especialmente contra a chamada “frota fantasma” — rede de navios utilizada para exportar petróleo russo apesar das sanções ocidentais.

Segundo o presidente ucraniano, as receitas do petróleo garantem à Rússia recursos para manter o conflito. “A pressão deve continuar e as sanções precisam funcionar”, escreveu.

Na última semana, a Marinha francesa apreendeu um petroleiro no Mediterrâneo Ocidental que, segundo o presidente Emmanuel Macron, integrava essa estrutura paralela de transporte de óleo russo. O esquema tem sido apontado como um dos principais mecanismos para sustentar as exportações energéticas de Moscou diante das restrições impostas por países europeus e pelos Estados Unidos.

Plano de paz inclui eleições e concessões territoriais

Entre os pontos discutidos na proposta de paz defendida por Washington estão a realização de eleições presidenciais na Ucrânia e possíveis concessões territoriais.

O mandato de Zelensky expirou, mas a legislação ucraniana proíbe eleições em período de guerra. O presidente já declarou que o país estaria disposto a convocar eleições caso os EUA garantam um cessar-fogo de ao menos dois meses, tempo considerado necessário para organizar a infraestrutura e estabelecer garantias de segurança.

O debate ganhou novo capítulo após declarações do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, atual embaixador no Reino Unido e apontado como possível candidato à Presidência.

Em artigo publicado neste domingo pelo veículo NV, Zaluzhnyi afirmou que o país precisa de “paz conquistada pela guerra”, e não de eleições imediatas.

Segundo ele, a prioridade deve ser assegurar um desfecho que garanta estabilidade e segurança às próximas gerações.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaVolodymyr-ZelenskyRússia

Mais de Mundo

Irã reage a ultimato de Trump e ameaça bloquear Estreito de Ormuz totalmente

Cuba diz que forças armadas se preparam para possível agressão militar dos EUA

Irã ameaça atingir infraestrutura da região se EUA atacarem centrais elétricas

Trump ameaça usar ICE em aeroportos dos EUA após bloqueio de verba para segurança

Mais na Exame

Mundo

Irã reage a ultimato de Trump e ameaça bloquear Estreito de Ormuz totalmente

Marketing

Google, Magalu e Localiza levam debate sobre IA no marketing ao CMO Summit 2026

Brasil

Temporal no RS: Uruguaiana registra ventos de 85 km/h e 6 mil imóveis sem luz; veja vídeo

Um conteúdo Bússola

Dia Mundial da Água: iniciativas de empresas pela gestão hídrica no Brasil