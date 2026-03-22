Guerra na Ucrânia: Zelensky pede pressão máxima sobre a Rússia às vésperas de conversa com EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu neste domingo, 22, o endurecimento das sanções contra a Rússia às vésperas do segundo dia de negociações entre delegações de Kiev e de Washington para tentar encerrar a guerra iniciada com a invasão russa em larga escala há quatro anos.

As conversas, retomadas no sábado na Flórida, ocorrem sem a presença de representantes russos — que eram inicialmente esperados em uma rodada prevista para Abu Dhabi. A delegação norte-americana é liderada pelo enviado especial Steve Witkoff e por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

Pressão sobre o petróleo russo e “frota fantasma”

Em publicação na rede social X, Zelensky afirmou que é essencial ampliar a pressão econômica sobre Moscou, especialmente contra a chamada “frota fantasma” — rede de navios utilizada para exportar petróleo russo apesar das sanções ocidentais.

Over the past week, Russia launched nearly 1,550 attack drones against Ukraine, more than 1,260 guided aerial bombs, and two missiles. Over that same week, due to the easing of sanctions, Russia increased its crude oil sales to finance its war. Revenues give Russia a sense of… pic.twitter.com/tFSFirlybe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2026

Segundo o presidente ucraniano, as receitas do petróleo garantem à Rússia recursos para manter o conflito. “A pressão deve continuar e as sanções precisam funcionar”, escreveu.

Na última semana, a Marinha francesa apreendeu um petroleiro no Mediterrâneo Ocidental que, segundo o presidente Emmanuel Macron, integrava essa estrutura paralela de transporte de óleo russo. O esquema tem sido apontado como um dos principais mecanismos para sustentar as exportações energéticas de Moscou diante das restrições impostas por países europeus e pelos Estados Unidos.

Plano de paz inclui eleições e concessões territoriais

Entre os pontos discutidos na proposta de paz defendida por Washington estão a realização de eleições presidenciais na Ucrânia e possíveis concessões territoriais.

O mandato de Zelensky expirou, mas a legislação ucraniana proíbe eleições em período de guerra. O presidente já declarou que o país estaria disposto a convocar eleições caso os EUA garantam um cessar-fogo de ao menos dois meses, tempo considerado necessário para organizar a infraestrutura e estabelecer garantias de segurança.

O debate ganhou novo capítulo após declarações do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhnyi, atual embaixador no Reino Unido e apontado como possível candidato à Presidência.

Em artigo publicado neste domingo pelo veículo NV, Zaluzhnyi afirmou que o país precisa de “paz conquistada pela guerra”, e não de eleições imediatas.

Segundo ele, a prioridade deve ser assegurar um desfecho que garanta estabilidade e segurança às próximas gerações.