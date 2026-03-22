Rússia retoma lançamentos de foguetes após falha que travou missões por meses; veja vídeo

A Rússia voltou a realizar lançamentos rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo, 22, após concluir o reparo de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão.

Às 12h (horário de Greenwich), o foguete Soyuz-2.1a decolou levando a nave de carga Progress MS-33. Segundo a agência espacial russa, o equipamento foi colocado em órbita e deve se acoplar à ISS em 24 de março.

A retomada ocorre após meses de interrupção. A estrutura estava fora de operação desde novembro, quando foi danificada durante o lançamento de uma espaçonave Soyuz MS-28 com dois cosmonautas russos e um astronauta da Nasa. Apesar do incidente, não houve feridos e a tripulação chegou à estação em segurança.

O dano comprometeu temporariamente a capacidade da Rússia de enviar missões tripuladas e cargas à ISS. Isso porque a base atingida era a única apta a operar foguetes Soyuz responsáveis por esse tipo de transporte.

Imagens divulgadas pela agência Roscosmos mostram o lançamento deste domingo. Durante a transmissão, um comentarista afirmou que o voo foi normal.

O cosmódromo de Baikonur, embora localizado no Cazaquistão, é utilizado pela Rússia sob contrato de arrendamento válido até pelo menos 2050.

Veja o vídeo do lançamento do foguete russo: