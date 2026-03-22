Ciência

Rússia retoma lançamentos de foguetes após falha que travou missões por meses; veja vídeo

Base danificada em novembro era a única capaz de enviar foguetes à estação espacial; operação foi retomada neste domingo

Lançamento: o foguete Soyuz-2.1a, transportando a espaçonave de carga Progress MC-33, decola da plataforma de lançamento em Baikonur, no Cazaquistão (Handout / Russian Space Agency Roscosmos/AFP)

Lançamento: o foguete Soyuz-2.1a, transportando a espaçonave de carga Progress MC-33, decola da plataforma de lançamento em Baikonur, no Cazaquistão (Handout / Russian Space Agency Roscosmos/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de março de 2026 às 17h18.

Última atualização em 22 de março de 2026 às 17h28.

A Rússia voltou a realizar lançamentos rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo, 22, após concluir o reparo de uma plataforma em Baikonur, no Cazaquistão.

Às 12h (horário de Greenwich), o foguete Soyuz-2.1a decolou levando a nave de carga Progress MS-33. Segundo a agência espacial russa, o equipamento foi colocado em órbita e deve se acoplar à ISS em 24 de março.

A retomada ocorre após meses de interrupção. A estrutura estava fora de operação desde novembro, quando foi danificada durante o lançamento de uma espaçonave Soyuz MS-28 com dois cosmonautas russos e um astronauta da Nasa. Apesar do incidente, não houve feridos e a tripulação chegou à estação em segurança.

O dano comprometeu temporariamente a capacidade da Rússia de enviar missões tripuladas e cargas à ISS. Isso porque a base atingida era a única apta a operar foguetes Soyuz responsáveis por esse tipo de transporte.

Imagens divulgadas pela agência Roscosmos mostram o lançamento deste domingo. Durante a transmissão, um comentarista afirmou que o voo foi normal.

O cosmódromo de Baikonur, embora localizado no Cazaquistão, é utilizado pela Rússia sob contrato de arrendamento válido até pelo menos 2050.

Veja o vídeo do lançamento do foguete russo:

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