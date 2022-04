Guerra na Ucrânia: rosto de Zelensky muda após 2 meses de conflito

A invasão russa na Ucrânia completou dois meses neste domingo, 24. Além de deixar um rastro de destruição pelo país, sobretudo nas regiões fronteiriças com a Rússia, a guerra também deixa marcas nas pessoas que permanecem em solo ucraniano. E uma dessas pessoas é o presidente Volodymyr Zelensky, que não deixou a capital Kiev, mesmo após os Estados Unidos oferecerem para ele uma rota de fuga, logo do começo do conflito.

Se comparado com as imagens oficiais quando disputou as eleições, em 2019, a mudança é visível na imagem do presidente ucraniano. Mais abatido, com rugas aparentes, ele deixou a barba crescer e tem um semblante nada parecido com a época em que se dedicava à arte, como comediante (veja as fotos abaixo). A capital ucraniana, onde ele está, em alvo diário de bombardeios russo.

Se no início da guerra havia uma expectativa de que o conflito durasse pouco tempo, na semana passada, a Rússia anunciou uma nova fase de sua ofensiva, uma mudança que era esperada desde a retirada das tropas de Kiev. Agora o objetivo é capturar a região de Donbas, no leste do país, onde os separatistas apoiados por Moscou lutam contra as forças ucranianas há oito anos. Ao mesmo tempo, a Rússia ampliou os ataques à Ucrânia, com mais de mil instalações militares sendo atingidas, segundo Ministério da Defesa russo.

Horas depois de o presidente ucraniano Volodmir Zelensky dizer que as tropas russas "começaram a batalha por Donbas", o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, anunciou que Moscou buscaria a "libertação completa" de Donetsk e Luhansk no leste. O governador regional de Luhansk disse que a cidade oriental de Kreminna está "sob o controle" das forças russas, o que permitiria que os russos avançassem em direção a Kramatorsk, capital da região de Donbas.

Marcas da guerra: a mudança do presidente Volodymyr Zelensky

1- Foto do presidente Volodymyr Zelensky antes da invasão russa, ainda em 2021

2- Ainda antes da invasão, em janeiro de 2022, o presidente durante o Dia da União

3- Imagem de Zelensky nos primeiros dias da invasão, em fevereiro

4- Em março de 2022, o presidente ucraniano em frente ao parlamento do país

5- Zelensky, no começo de abril, bastante abatido, durante uma visita à cidade de Bucha, onde ocorreu um massacre de civis

(Com Estadão Conteúdo)