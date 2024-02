Durante o recente feriado do Ano Novo Lunar, a província de Guangdong se destacou como líder entre as regiões provinciais da China em termos de turismo, registrando um notável aumento tanto no número de visitantes quanto na receita turística.

De acordo com dados divulgados pelo departamento de cultura e turismo, Guangdong recebeu uma impressionante quantidade de 76,1 milhões de turistas durante o feriado, representando um aumento significativo de 68% em comparação com o ano anterior e um robusto crescimento de 20% em relação aos níveis de 2019. Além disso, a receita proveniente do turismo disparou, atingindo quase 70 bilhões de yuans (US$ 9,7 bilhões), o que representa um aumento de 161% em relação ao ano anterior e um crescimento de 40% em comparação com 2019.

Enquanto isso, a província de Sichuan, no sudoeste da China, garantiu a segunda posição em termos de número de turistas, recebendo quase 60,5 milhões de visitantes durante o feriado. Outras regiões, como Yunnan, Jiangsu e Henan, também testemunharam um influxo significativo de turistas, com mais de 50 milhões de visitantes.

O sucesso de Guangdong e outras regiões não é apenas uma coincidência, mas sim o resultado de investimentos estratégicos em turismo e desenvolvimento econômico. No ano passado, a província de Liaoning fez investimentos substanciais para impulsionar o crescimento de indústrias relacionadas à cultura e ao turismo. Uma conferência de turismo cultural realizada na província no ano passado desempenhou um papel fundamental em estimular o setor, de acordo com Liang Qidong, vice-presidente da Academia de Ciências Sociais de Liaoning.

Este ano, Liaoning registrou um aumento extraordinário no número de turistas durante o feriado do Ano Novo Chinês, com um total de aproximadamente 40,9 milhões de visitantes, representando um aumento de 300% em relação ao ano anterior e um notável crescimento de 65% em comparação com os números de 2019. A receita turística também disparou, atingindo 41,3 bilhões de yuans (US$ 5,7 bilhões), um aumento de 573% em relação ao ano anterior e um crescimento de 149% em comparação com 2019. O gasto médio por pessoa ultrapassou 1.000 yuans (US$ 140).

Além disso, outras regiões, como Chongqing, na região sudoeste, e a província de Hubei, também estão adotando medidas ambiciosas para impulsionar o turismo e estimular o crescimento econômico.

O sucesso de Guangdong e outras regiões durante o feriado do Ano Novo Lunar destaca não apenas o potencial do turismo na China, mas também a importância do investimento estratégico e do desenvolvimento de políticas para impulsionar esse setor vital da economia.