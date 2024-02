China comemora a chegada do ano do Dragão; entenda o Ano Novo Lunar

O Ano Novo Lunar Chinês será celebrado no próximo domingo, 11 (ainda sábado no Brasil). Este será o ano 4722, considerado ano do Dragão. Em 2024, o carisma, a ambição e o prazer pela aventura são algumas características dos nascidos no ano do Dragão. Outros traços mostram que elas são destemidas, confiantes, possuem independência e visão, sem medo de perseguir seus sonhos e objetivos.

Ano Novo Chinês: China se prepara para feriado com pontos turísticos gratuitos

Cada ano no calendário lunar recebe o símbolo de um dos doze animais do zodíaco chinês: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Se você nasceu em 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ou 2024, você é do signo do Dragão.

Quando é o Ano Novo Chinês?

O calendário chinês tem a Lua como parâmetro e, por isso, um novo ano começa a partir da primeira Lua Nova após o solstício de inverno. Com isso, a data é móvel, e pode acontecer entre os dias 20 de janeiro e 18 de fevereiro. O ano lunar tem seu fim após 12 ciclos completos da Lua, cerca de 354 dias.

As celebrações duram 16 dias, desde a véspera do Ano Novo Chinês até o Festival das Lanternas, que acontece no 15º dia, na chegada da Lua cheia, durante o qual as pessoas penduram lanternas brilhantes nos templos ou as carregam durante um desfile noturno.