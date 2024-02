Banco Central da China corta taxa de juros de empréstimo a longo prazo

O banco central da China reduziu sua taxa de referência de empréstimos de longo prazo, à qual as hipotecas, empréstimos corporativos e investimentos em ativos fixos estão ancorados, pela primeira vez neste ano.

O Banco Popular da China cortou hoje a Taxa de Juros Prime de Empréstimo de mais de cinco anos em 25 pontos-base, para 3,95%. A Taxa de Juros Prime de Empréstimo de um ano permanece inalterada em 3,45%. Ambas as taxas estão em níveis recordes.

O banco cortou pela última vez a Taxa de Juros Prime de Empréstimo em agosto, reduzindo a taxa de um ano em 10 pontos-base para 3,55%, para ajudar a estabilizar o investimento, o consumo e o crescimento econômico, bem como apoiar o mercado imobiliário. A Taxa de Juros Prime de Empréstimo de cinco anos permaneceu em 4,2%.

O corte de hoje era muito esperado, apesar de o Banco Popular da China ter mantido inalterada neste mês a taxa da facilidade de empréstimo de médio prazo, um indicador líder para a Taxa de Juros Prime de Empréstimo.

O Banco Popular da China anunciou no final de janeiro que reduziria os tributos de reserva obrigatória para os bancos em 50 pontos-base a partir de 5 de fevereiro, liberando mais de RMB 1 trilhão (US$ 138,9 bilhões) de financiamento de longo prazo. O banco também disse que reduziria as taxas de refinanciamento e redesconto em 25 pontos-base para 1,75% para apoiar a agricultura e as pequenas empresas.

O presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, disse na época que as medidas ajudariam a reduzir a Taxa de Juros Prime de Empréstimo. O mercado geralmente espera que o Federal Reserve dos EUA comece a reduzir as taxas de empréstimo em algum momento deste ano, o que também ajudará a ampliar o espaço operacional da política monetária da China.

A Taxa de Juros Prime de Empréstimo de cinco anos foi reduzida em apenas 65 pontos-base entre setembro de 2019 e o mês passado, em comparação com 75 pontos-base para a Taxa de Juros Prime de Empréstimo de um ano, então ainda há espaço para cortar o referencial de longo prazo, disse Song Xuetao, pesquisador macroeconômico-chefe da TF Securities, em 18 de fevereiro.

Song também apontou que uma redução maior na taxa de cinco anos pode reduzir o custo de compra de uma casa e aliviar os custos de financiamento para os incorporadores imobiliários, além de enviar um sinal mais positivo para o mercado.