Governador da Geórgia contraria a Casa Branca e reabre parte do comércio

O debate em torno da reabertura da economia ganhou um novo capítulo nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o estado da Geórgia será um dos primeiros do país a autorizar a volta do funcionamento de parte do comércio.

A medida tomada pelo governador republicano, Brian Kemp – um aliado de Donald Trump – contraria as recomendações da própria Casa Branca. O governo americano orienta os estados a apenas retomar as atividades quando houver uma queda consistente do número de novos casos de covid-19 e uma alta capacidade para diagnosticar a doença. O presidente Trump disse ontem que discorda do governador e que ainda acha muito cedo para reabrir o comércio.

O governador, Brian Kemp, diz que tomou a decisão baseado nos dados e nas orientações de especialistas em saúde pública. Entretanto, o estado da Geórgia é um dos que menos realizaram testes da covid-19 na população. Entre os 50 estados americanos, a Geórgia fica em 42º lugar em números de testes per capita, de acordo com o site Covid Tracking Project, que reúne este tipo de dado.

Até a quinta-feira, a Geórgia era o 11º estado com maior incidência de covid-19 nos Estados Unidos, com 20.523 casos confirmados e 862 mortes.

O ritmo de novo casos desacelerou, mas ainda não é possível identificar uma queda consistente. No total, são mais de 860.000 casos confirmados nos Estados Unidos. A Geórgia também foi um dos últimos estados do país a ordenar o fechamento do comércio não essencial e a recomendar que as pessoas ficassem em casas.

O governo agora autorizou a reabertura de estabelecimentos como academias, pistas de boliche, salões de beleza, cabelereiros, estúdios de tatuagem, além de clínicas de estética e de massagem.

Todos os serviços devem implementar medidas para evitar a propagação do vírus, como medir a temperatura de pessoas com sintomas, afastar funcionários que estiverem com suspeita da doença, evitar o uso compartilhado de materiais de trabalho e manter uma distância segura entre as pessoas que estiverem dentro dos estabelecimentos. Além disso, não é permitida a permanência de mais de 10 pessoas num mesmo local.

A partir de segunda-feira, restaurantes e salas de cinema também serão autorizados a funcionar novamente, mantendo as mesmas medidas de higiene e segurança.

Do ponto de vista da saúde pública, a questão agora é se o relaxamento da quarentena nesse momento pode causar uma nova onda de infecções no estado e no país. Em Atlanta, capital da Geórgia, fica um dos maiores e mais movimentados aeroportos dos Estados Unidos. Já para os comerciantes a dúvida é se os clientes de fato vão aparecer, mesmo tomando todas as preocupações. A reabertura não se faz apenas com uma canetada.