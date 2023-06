Futuro do grupo Wagner e da guerra na Ucrânia permanecem incertos após rebelião contra Putin

As tropas do governo russo se retiraram das ruas de Moscou no domingo, 25, e os soldados mercenários rebeldes do grupo Wagner que ocuparam outras cidades se foram. No entanto, apesar da curta duração, a rebelião enfraqueceu o presidente Vladimir Putin no momento em que a Rússia enfrenta uma feroz contraofensiva na Ucrânia.

Sob os termos do acordo que pôs fim à crise, Yevgeny Prigozhin, que liderou suas tropas de Wagner em uma marcha abortada na capital no sábado, 24, irá para o exílio na Bielorússia, mas não será processado.

Contudo, não está claro o que aconteceria com ele e suas tropas. Poucos detalhes do acordo negociado pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko foram divulgados, e nem Prigozhin nem Putin foram ouvidos. Os principais líderes militares russos também permaneceram em silêncio.

Ainda não está claro o que as fissuras abertas pela rebelião de 24 horas significarão para a guerra na Ucrânia, mas o evento resultou na retirada do campo de batalha de algumas das melhores forças que lutavam pela Rússia: as tropas de Wagner, que haviam mostrado sua eficácia na conquista da única vitória terrestre do Kremlin em meses, em Bakhmut, e soldados chechenos enviados para detê-los na aproximação. para Moscou.

O avanço rápido e em grande parte sem oposição das forças de Wagner também expôs vulnerabilidades nas forças militares e de segurança da Rússia. Os soldados mercenários teriam derrubado vários helicópteros e um avião militar de comunicações. O Ministério da Defesa não comentou.

“Sinceramente, acho que Wagner provavelmente causou mais danos às forças aeroespaciais russas no dia anterior do que a ofensiva ucraniana nas últimas três semanas”, disse Michael Kofman, diretor de estudos sobre a Rússia no grupo de pesquisa CAN, em um podcast.

Por que o grupo Wagner tentou derrubar o Putin?

Uma possível motivação para a rebelião de Prigozhin foi a exigência do Ministério da Defesa, apoiada por Putin, de que empresas privadas assinassem contratos com ele até 1º de julho. Prigozhin se recusou a fazê-lo.

Em seu avanço relâmpago, as forças de Prigozhin no sábado assumiram o controle de dois centros militares no sul da Rússia e chegaram a 200 quilômetros (120 milhas) de Moscou antes de recuar.

O serviço de inteligência dos Estados Unidos tinha informações de que Prigozhin vinha reunindo forças perto da fronteira com a Rússia há algum tempo. Isso entra em conflito com a afirmação de Prigozhin de que sua rebelião foi uma resposta a um ataque a seus acampamentos na Ucrânia na sexta-feira pelos militares russos, que ele disse ter matado um grande número de seus homens. O Ministério da Defesa negou ter atacado os campos.

O que é o Grupo Wagner?

Fundado em 2014, o Wagner é um grupo paramilitar privado de mercenários composto por ex-soldados, prisioneiros e civis russos e estrangeiros. O líder da equipe de elite é o oligarca Yevgeny Prigozhin, com forte ligação ao Kremlin. As primeira missões do grupo ocorreram em Donbass, no leste da Ucrânia, e na península da Crimeia, quando os mercenários ajudaram as forças separatistas a tomar a região.

Durante anos, Prigojin fez trabalho clandestino para o Kremlin, enviando mercenários de seu grupo privado para lutar em conflitos no Oriente Médio e na África, sempre negando qualquer envolvimento. Com a guerra da Ucrânia, Putin utilizou os mercenários no conflito. Segundo estimativas, os paramilitares têm mais de 20 mil soldados na guerra da Ucrânia.

O líder, Yevgeny Prigozhin, afirmou que 25 mil soldados estão prontos para derrubar o ministro da defesa russo.

Quem é Yevgeny Prigojin, ex-vendedor de cachorro quente e líder do grupo Wagner

Prigojin nasceu em São Petersburgo em 1961 e foi preso por cometer pequenos delitos na adolescência e foi condenado por quase 10 anos. Quando saiu da prisão, ele e sua mãe começaram a vender cachorro quente e depois abriram um restaurante, foi quando ele conheceu Vladimir Putin. Ele se tornou um oligarca rico após conseguir contratos lucrativos de refeições com o com o Kremlin, o ficou conhecido como o “chef de Putin”.

Ele virou um combatente de guerra ocorreu após os movimentos separatistas apoiados pela Rússia em 2014 no Donbass, no leste da Ucrânia. Prigojin fundou o grupo Wagner para ser um grupo paramilitar que lutaria em qualquer causa apoiada pela Rússia, em qualquer lugar do mundo.

Prigozhin ganhou influência política e se lançou em um confronto com autoridades políticas e militares que parece ter ido além da retórica.

Com Estadão Conteúdo.