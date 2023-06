Quem é Yevgeny Prigojin, o ex-chef de cozinha que criou o grupo Wagner e quer derrubar Putin

A guerra na Ucrânia permitiu que o imprevisível chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigojin, estabelecesse-se como uma figura de destaque na Rússia, mas seu apelo à revolta contra o exército do país ameaça interromper sua influência no governo.

O bilionário de 62 anos acusou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nesta sexta-feira, de ordenar um bombardeio de bases do grupo Wagner na frente ucraniana, matando um "grande número" de mercenários.

Prigojin prometeu "ir até o fim" para "parar" o comando militar de Moscou, lembrou que tem 25 mil combatentes à sua disposição e convocou "todos que quiserem" se juntar às suas tropas para "acabar com a desordem". Ele também disse que irá "destruir tudo o que estiver' no seu caminho. Pouco depois, esclareceu que sua intenção não era realizar "um golpe de estado", mas liderar uma "marcha por justiça".

Este esclarecimento não pareceu convencer os serviços de segurança russos (FSB), que abriram uma investigação contra ele por "apelar a um motim armado", acusação que pode resultar em uma longa pena de prisão.