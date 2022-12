Fernández e Macron: o que disseram os presidentes sobre a vitória da Argentina na Copa

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu aos jogadores e à equipe técnica da seleção argentina, vitoriosa na final da Copa do Mundo disputada hoje, contra a França.

"Obrigado aos jogadores e à equipe técnica. Eles são o exemplo de que não devemos desistir. Que temos um grande povo e um grande futuro", escreveu o presidente argentino, em postagem no Twitter.

Minutos antes, o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a derrota da seleção francesa, também em publicação na rede social. Com o título de hoje, a Argentina chegou a três Copas do Mundo conquistadas: em 1978, 1986 e 2022.

Já o presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou em postagem no Twitter a derrota francesa contra a Argentina, na final da Copa do Mundo no Catar.

"Os 'Bleus' fizeram-nos sonhar", escreveu Macron, na primeira reação do mandatário após o término da partida, decidida nos pênaltis. Macron acompanhou a derrota da França do Estádio Lusail, local da final.

