Explosão de carro da Tesla em frente ao Trump Hotel em Las Vegas é investigada como ato terrorista

As autoridades americanas investigam a explosão, nesta quarta-feira, 1º, de um veículo da Tesla em frente ao 'Trump Hotel', em Las Vegas (Estados Unidos), como um possível ato terrorista, segundo a "ABC News".

Na explosão, ocorrida às 8h40 (horário local, 13h40 de Brasília), o motorista do veículo morreu e sete pessoas ficaram feridas.

O veículo em questão, um Tesla Cybertruck, tinha estacionado na área de manobrista do hotel e explodiu imediatamente sem que a causa fosse ainda conhecida.

O proprietário da Tesla, Elon Musk, afirmou que a explosão foi causada por uma bomba ou pirotecnia de alto calibre.

“Confirmamos que a explosão foi causada por pirotecnia de alto calibre e/ou por uma bomba transportada no porta-malas do Cybertruck alugado”, disse ele em mensagem em sua rede social, X.

Musk garantiu que a explosão “não está relacionada com o veículo em si” e que “toda a telemetria do veículo estava normal no momento da explosão”. "Parece provável que seja um ato de terrorismo", disse.

Musk disse ainda que “toda a equipe ‘sênior’ da Tesla está investigando este assunto neste momento”. “Nunca vimos nada assim”, acrescentou.

O empresário disse que tanto os veículos de Nova Orleans quanto de Las Vegas foram alugados por meio do aplicativo Turo.

Os investigadores agora estão se concentrando em determinar se o motorista pretendia causar uma explosão e o possível motivo.

Até que a causa da explosão seja determinada, as autoridades consideram-na um possível ato terrorista.

A explosão ocorreu horas após outro homem ter matado ao menos dez pessoas e ferido dezenas em um ataque em Nova Orleans, ao atropelar com seu veículo uma multidão que celebrava o Ano Novo.

Musk apoiou Donald Trump em sua campanha presidencial e tem ajudado o novo presidente a montar sua equipe de governo. O empresário foi nomeado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental, um novo órgão que terá como meta reduzir o tamanho do governo federal e cortar gastos públicos.

Trump toma posse como presidente dos EUA em 20 de janeiro.

Com EFE.