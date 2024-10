Sobe para 153 o número de mortos em explosão de caminhão de combustível na Nigéria

O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque que transportava combustível durante a madrugada de quarta-feira no norte da Nigéria, no estado de Jigawa, aumentou para ao menos 153, informaram as autoridades locais.

O porta-voz da polícia de Jigawa, Lawan Shiisu Adam, confirmou ontem à noite 153 mortes e mais de 100 pessoas hospitalizadas devido a ferimentos, de acordo com a imprensa local.

Anteriormente, a Agência Nacional de Emergência da Nigéria (NEMA, na sigla em inglês) havia relatado a morte de 147 pessoas em um comunicado divulgado ontem.

Conforme detalhado por Adam em comunicado anterior, o acidente ocorreu quando o caminhão viajava da cidade de Port Harcourt, no sul do estado de Rivers, para a cidade de Nguru, no estado de Yobe (norte).

Quando o caminhão “chegou ao povoado de Majiya na cidade de Taura (em Jigawa), por volta das 0h30 (hora local) o motorista perdeu o controle”, e o veículo capotou, disse o porta-voz.

“O conteúdo do caminhão-tanque inundou os esgotos e ralos da cidade. A população da cidade começou a procurar a gasolina, mas então o combustível pegou fogo”, explicou Adam.

Vídeos postados nas redes sociais mostram um enorme incêndio e uma coluna de fumaça preta causada pela explosão em um local onde há prédios e vegetação.

Muitas das vítimas, que ontem foram enterradas em valas comuns, foram queimadas de forma irreconhecível e algumas foram cobertas com ramos de árvores para proteger os corpos dos curiosos que se aproximavam do local do incidente.

O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, transmitiu "suas sinceras orações e apoio ao governo e ao povo de Jigawa durante este momento de trágica perda e dor", segundo disse em um comunicado seu assessor especial de Informação e Estratégia, Bayo Onanuga.

Tinubu garantiu que o governo, em colaboração com os estados, “está comprometido com a revisão rápida e completa dos protocolos de segurança no transporte de combustíveis em todo o país”.

O presidente também pediu ao Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC, na sigla em inglês) para “fortalecer as medidas de viagens noturnas, como aumento de patrulhas, aplicação mais rigorosa dos regulamentos de segurança e outros mecanismos de segurança rodoviária”.

Da mesma forma, Tinubu destacou, segundo a nota oficial, que “os responsáveis ​​pelas violações das normas de segurança serão responsabilizados, reafirmando o compromisso inabalável do governo em garantir que este tipo de incidentes não se repitam”.