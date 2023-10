Eurasia: ataque a Israel mostra falha grave na segurança e crise não será resolvida em dias

Sofia Meranto e Ayham Kamel, analistas da Eurasia Group, principal consultoria de risco político do mundo, fizeram a seguinte leitura dos ataques do Hamas e da guerra declarada por Israel. Veja análise abaixo:

A crise na fronteira entre Israel e Gaza é um dos desafios de segurança mais sérios enfrentados por Israel na última década.

O nível de violação por parte dos combatentes palestinos representa um fracasso massivo do estabelecimento de segurança e da inteligência israelense.

A operação em curso pelo lado do Hamas parece bem planejada e coordenada e é, por muitas medidas, uma violação inédita da segurança na fronteira. A situação está caótica no terreno, e as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão trabalhando para recuperar o controle de uma grande área que os combatentes palestinos infiltraram. Israel está impedindo que a mídia local reporte totalmente os desenvolvimentos; isso ressalta a gravidade da crise de segurança.

Muitos israelenses, incluindo civis e soldados, foram feitos reféns, incluindo supostamente um general das IDF. Alguns deles foram levados para Gaza, como parte de uma tática do Hamas para tentar dissuadir Israel de uma invasão em grande escala e de matar toda a sua liderança.

Os reféns complicarão ainda mais qualquer resposta de Israel à crise e serão considerados na abordagem das IDF. Isso pode significar que uma abordagem de várias etapas será adotada, priorizando inicialmente a libertação de alguns reféns. Em qualquer medida, a crise que está surgindo não será resolvida em questão de dias.

Netanyahu não terá opções reais além de escalá-la, provavelmente indo além dos tradicionais ataques aéreos direcionados. Uma grande operação, envolvendo um componente aéreo e terrestre, é a mais provável, já que ele se sentirá compelido a mostrar uma resposta firme e decisiva.

Os parceiros de coalizão de Netanyahu pressionarão por uma resposta militar mais agressiva, criando riscos para o primeiro-ministro em uma operação em grande escala. Israel provavelmente visará a liderança do Hamas, mas isso se mostrará insuficiente. Qualquer operação terrestre em grande escala envolverá um maior risco de baixas, já que o Hamas provavelmente está esperando por isso. O estabelecimento de defesa e segurança levará isso em consideração ao ponderar as opções.

Em algum momento, Netanyahu pode optar por envolver os qataris ou egípcios para ajudar a mediar com o Hamas, mas isso é improvável nos primeiros dias.

Por enquanto, a coalizão governante se unirá. No entanto, diferentes pontos de vista sobre como gerenciar a crise e responder podem aprofundar a fricção intra-coalizão. Isso pode contribuir para tensões que poderiam levar ao seu colapso com o tempo.

A crise atrasará qualquer movimento no âmbito judicial quando o Knesset voltar à sessão neste mês. Para os sauditas, essa crise os forçará a agir com mais cautela em relação ao cronograma de possível normalização com Israel, pois o público saudita estará acompanhando de perto os acontecimentos.