EUA recomenda que todas as crianças usem máscara em ambiente fechado

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês) dos Estados Unidos disse neste domingo, 8, que mesmo crianças assintomáticas podem transmitir o coronavírus e defendeu, em uma postagem no Twitter, o uso de máscaras "em ambientes fechados, incluindo as escolas".

Os menores de 12 anos ainda não são elegíveis para a imunização, e o número de crianças hospitalizadas com covid-19 está agora em um recorde de 1.450.

"Nunca deveríamos ter chegado onde estamos", disse Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), no programa This Week da ABC. "Sim, estamos falhando."

Ele também alertou que, se as crianças que voltam a estudar presencialmente não forem obrigadas a usar máscaras, "esse vírus se espalhará mais amplamente". Neste momento, o país registra os níveis mais altos de infecções em seis meses.

Children can spread #COVID19, even when they have mild symptoms or no symptoms at all. Due to the recent surge caused by the Delta variant, children 2 years or older should wear masks in public indoor settings, including schools. Learn more: https://t.co/tt49zOn1hf. pic.twitter.com/6XJwjbRMkB

