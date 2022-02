EUA enfatiza que Rússia pode invadir Ucrânia a qualquer momento

A Rússia enviou mais forças para sua fronteira com a Ucrânia e pode lançar uma invasão a qualquer momento, inclusive durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nesta sexta-feira.

Ele afirmou que Washington continua a retirada de pessoal de sua embaixada na Ucrânia e repetiu um apelo do Departamento de Estado aos cidadãos norte-americanos na Ucrânia para que deixem o país imediatamente.

"Simplificando, continuamos vendo sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana", disse Blinken em entrevista coletiva na cidade australiana de Melbourne.

"Como dissemos antes, estamos em uma janela em que uma invasão pode começar a qualquer momento e, para ser claro, isso inclui durante as Olimpíadas."

A Rússia, que tem mais de 100.000 soldados perto das fronteiras da Ucrânia, nega as acusações ocidentais de que pode estar planejando invadir sua ex-vizinha soviética. Os Jogos Olímpicos de Inverno estão sendo realizados em Pequim até 20 de fevereiro.

No dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na semana passada, China e Rússia declararam uma parceria "sem limites", apoiando-se mutuamente nos impasses na Ucrânia e em Taiwan com a promessa de colaborar mais contra o Ocidente.

Pequim apoiou a exigência da Rússia de que a Ucrânia não seja admitida na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), enquanto Moscou se opõe a qualquer forma de independência de Taiwan.

A possível invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça a ordem internacional baseada em regras, disse Blinken, acrescentando que, se tal ação não for punida, poderá ter consequências no Indo-Pacífico --uma aparente sugestão da ameaça de uma invasão chinesa em Taiwan.

"Se permitirmos que esses princípios sejam desafiados impunemente, mesmo que esteja a meio mundo de distância, isso também terá um impacto aqui. Outros estão observando. Outros estão olhando para todos nós para ver como respondemos", disse Blinken.

O Reino Unido afirmou na quinta-feira que o "momento mais perigoso" no impasse do Ocidente com Moscou parece iminente, já que a Rússia realizou exercícios militares em Belarus e no Mar Negro após o aumento de suas forças perto da Ucrânia.

Os Estados Unidos e seus aliados têm alertado a Rússia sobre duras sanções se realizar uma invasão da Ucrânia. Moscou diz que a crise está sendo impulsionada pelas ações da Otan e dos EUA e está exigindo garantias de segurança do Ocidente, incluindo uma promessa da Otan de nunca admitir a Ucrânia.