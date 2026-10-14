Trump prepara exploração de petróleo e gás na Groenlândia

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 14, que uma grande exploração de petróleo, gás e minerais está prestes a começar na Groenlândia. O republicano também destacou a importância estratégica da ilha para a defesa americana e europeia. Em setembro, os Estados Unidos assinaram um acordo com a Groenlândia e a Dinamarca para construir duas novas bases militares no território.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 14, que uma grande exploração de petróleo, gás e minerais na Groenlândia está sendo preparada para começar. O republicano também destacou a importância da ilha para a segurança americana e europeia.

“Uma enorme exploração de petróleo, gás e minerais está prestes a começar na nossa nova e bela Groenlândia!”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

O presidente afirmou, com base em avaliações de especialistas que não identificou, que a quantidade de petróleo de fácil acesso na região seria superior à encontrada em praticamente qualquer outro lugar do mundo.

Trump não apresentou detalhes sobre o início das atividades nem esclareceu qual seria a participação dos Estados Unidos na exploração dos recursos naturais.

A Groenlândia possui reservas de terras raras ainda não exploradas e pode ganhar importância comercial com a abertura de novas rotas marítimas provocada pelo degelo polar.

Por que a Groenlândia é estratégica para os Estados Unidos?

Além dos recursos naturais, a localização da Groenlândia é considerada estratégica para a defesa dos Estados Unidos. A ilha está situada na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e o território americano.

Essa posição também é relevante para o Domo Dourado, projeto de escudo de defesa proposto por Trump para proteger os Estados Unidos contra ataques aéreos e de mísseis.

Na publicação, o presidente classificou a localização da ilha como “insuperável” para a segurança americana e europeia.

“Qualquer ataque futuro contra os Estados Unidos terá que atravessar a Groenlândia, onde nossa defesa derrubará rotineiramente drones, mísseis ou qualquer outra forma de arma que ainda nem tenha sido concebida”, afirmou.

“Nos oferece tempo, localização e linha de visão como nenhum outro lugar no mundo!”, acrescentou.

EUA planejam construir duas bases militares na Groenlândia

As declarações ocorrem após a assinatura de um acordo de segurança entre Trump e os líderes da Groenlândia e da Dinamarca, em setembro.

O pacto, de dez páginas, prevê a construção de duas bases militares americanas na ilha. As instalações serão estabelecidas em Narsarsuaq, no sul, e Mestersvig, no leste.

As novas unidades se somarão à base de Pituffik, que já opera no norte da Groenlândia.

O acordo amplia a presença militar prevista dos Estados Unidos em uma região considerada estratégica para o monitoramento de possíveis ameaças vindas do Ártico.

Exploração de petróleo já provocou preocupação na Groenlândia

A possibilidade de ampliar a exploração de recursos naturais na ilha já havia provocado preocupação entre moradores e autoridades locais.

Em agosto, informações publicadas na imprensa sobre operações preparatórias de uma empresa petrolífera americana em uma área remota do leste da Groenlândia geraram inquietação na região.

Na declaração desta quarta-feira, Trump não identificou as empresas que participariam da nova exploração nem informou quais áreas seriam utilizadas.