Este país vacinou 90% da população em apenas uma semana

O Butão conseguiu imunizar contra covid-19 90% da sua população vacinável em apenas uma semana, informou o Ministério da Saúde do país na última terça-feira, 27. Como a política internacional impacta os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy O recluso reino budista no extremo leste do Himalaia, situado entre a Índia e a China, vacinou totalmente com a segunda dose sua população de 20 a 26 de julho, com a ajuda de mais de 4.800 profissionais de saúde de todo o país. Com uma população de 770 mil pessoas, o país tornou-se uma das campanhas de vacinação mais rápidas e eficazes do mundo executada durante a pandemia. O feito do Butão - país que usa um índice de felicidade para orientar suas políticas de desenvolvimento - se destaca em uma região onde nações como Índia e Bangladesh enfrentam surtos de casos da variante delta e baixa taxa de vacinação.

Em comunicado divulgado na terça-feira, Will Parks, o representante do UNICEF no Butão, saudou a campanha de sucesso como uma "conquista extraordinária" que foi possível graças "aos esforços exaustivos" que foram feitos para garantir a segunda dose da vacina e extensos preparativos para o lançamento da vacinação.

O UNICEF ajudou a campanha ajudando a instalar refrigeradores e geladeiras em todo o país, bem como organizando um voo fretado dos Estados Unidos para transportar as doses da vacina. O país também recebeu doações da China, Dinamarca e Índia.

O Butão relatou 2.501 infecções por coronavírus e apenas duas mortes. Suas fronteiras permaneceram fechadas por um ano, com poucas exceções, e quem entra no país deve ficar em quarentena por 21 dias. O governo liderado por um primeiro ministro médico - o país tem apenas 337 - também montou um plano de rastreamento de contatos de pessoas infectadas e distribuiu máscaras para a população.

Como Butão conseguiu vacinar a população em apenas uma semana?

A campanha bem-sucedida incluiu um alcance rápido e precoce pelo governo auxiliado por uma ampla rede de profissionais de saúde e voluntários que ajudaram a entregar as vacinas em pequenas aldeias em áreas rurais de difícil acesso. Uma postura pró-ativa por parte de funcionários de alto escalão para lidar com a hesitação e a desinformação também se provou a chave para seu sucesso.

O Ministro da Saúde do Butão, Dechen Wangmo, compartilhou uma foto mostrando profissionais de saúde caminhando por um caminho rochoso, levando vacinas para vilarejos remotos.

#COVIDVaccination; Today as we come to an end of our week long #COVID19 vaccination campaign, heath workers across the country are gearing up for the next program to reach the unreached- Vaccination of people with disabilities and mobility limitations for the next one week. pic.twitter.com/BguRVeNmmE — Dechen Wangmo (@DechenwangmoM) July 26, 2021

Embora tenha recebido as primeiras doses contra covid em janeiro, o dia da campanha nacional de vacinação foi selecionado por meio de consultas astrológicas com monges budistas. Naquele dia, 26 de março, orações e cânticos budistas acompanharam a primeira vacinação oficial administrada a uma mulher nascida no Ano do Macaco por uma enfermeira nascida no mesmo ano, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro do país. Em duas semanas, Butão aplicou a primeira dose em 93% dos adultos do país.