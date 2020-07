Estátua da Melania Trump é queimada na Eslovênia; veja vídeo

Uma escultura de madeira da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi queimada perto de sua cidade natal, Sevnica, na Eslovênia, na noite de 4 de julho, quando os norte-americanos comemoraram o Dia da Independência dos EUA, disse o artista encarregado da escultura.

Brad Downey, um artista norte-americano que mora em Berlim, afirmou à Reuters que ele removeu a escultura queimada e desfigurada em tamanho natural assim que a polícia o informou do incidente, em 5 de julho.

