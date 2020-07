Espionagem e incêndio misterioso: bomba no consulado chinês em Houston

O fechamento do consulado da China em Houston, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 22, inicia um novo capítulo na guerra fria entre as duas maiores potências mundiais. Até agora, os embates se limitaram a disputas comerciais, com o aumento de tarifas sobre produtos chineses, iniciado pelo presidente Donald Trump e revidado pelo governo chinês.

Agora, a situação mudou de figura. No meio diplomático, o fechamento do consulado chinês em Houston, uma das maiores cidades americanas, é interpretado como um sinal de uma escalada bastante significativa (e preocupante) das tensões entre a China e os Estados Unidos.

A temperatura começou a esquentar quando alguns chineses foram vistos (e filmados) fazendo várias fogueiras com pilhas de papel no jardim da construção onde funciona o consulado chinês em Houston, no início dessa semana. O incêndio chamou a atenção da vizinhança e os bombeiros foram chamados, mas eles foram proibidos de entrar no local.

O governo americano suspeita que os papeis que viraram fumaça possam ser documentos relacionados a ações de espionagem sobre a vacina para o coronavírus que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos.

A situação esquentou mais ainda na terça-feira, dia 21, quando o departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o governo chinês de patrocinar dois hackers chineses que estariam espionando e roubando dados de laboratórios americanos e de outros 11 países que estão na corrida pela criação da vacina do coronavírus.

Agora, aguarda-se a reação dos chineses. A expectativa é que, como é comum no meio diplomático, a China revide a resolução americana de fechar o consulado chinês em Houston, exigindo o encerramento das atividades de um consulado americano na China. Para os diplomatas que estão acompanhando de perto os últimos acontecimentos, se parar por aí já está de bom tamanho. O temor é que a guerra fria entre as duas maiores potências do mundo possa se tornar um conflito de maiores proporções.