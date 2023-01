Em meio a impasse, Trump pede apoio a McCarthy para presidência da Câmara

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apelou aos republicanos mais radicais nesta quarta-feira, 4, para que parem de bloquear o candidato do partido Kevin McCarthy para presidente da Câmara dos Deputados depois que uma disputa interna o impediu de ser eleito. Pela primeira vez em 100 anos, a casa não conseguiu eleger um presidente e faz uma nova rodada de votações hoje.

Os republicanos da Câmara planejam abrir o segundo dia do novo Congresso semelhante ao primeiro: com o líder Kevin McCarthy tentando se tornar o presidente, apesar de já perder a disputa em várias rodadas. Mas ele continua determinado a concorrer ao cargo e nesta quarta ganhou o endosso de Trump, que busca convencer a ala mais trumpista de dentro do partido que veem o republicano da Califórnia como muito moderado.

"Está na hora de todos os nossos grandes membros republicanos da Câmara votarem em Kevin, fecharem o acordo e alcançarem a vitória", Trump postou em sua rede social no início desta quarta. "Republicanos, não transformem uma grande vitória em uma derrota gigantesca e embaraçosa", disse ele.

Na terça-feira, 3, todas as indicações eram de que os republicanos estariam ansiosos para iniciar a votação sabendo que tinham a maioria na câmara após as eleições legislativas de novembro. Uma vantagem menor do que eles imaginavam antes das eleições, mas que em última instância lhes dá o poder de que precisam para realizar as investigações que desejam contra o presidente democrata Joe Biden. Mas um grupo que considera McCarthy muito moderado estragou a festa.

McCarthy precisa de 218 votos na Câmara, algo que deveria ser fácil de conseguir com uma maioria de 222 assentos. Mas 19 republicanos votaram contra ele nos dois primeiros turnos e 20 no terceiro. No final, eles decidiram adiar e retomar a sessão nesta quarta, até que alguém consiga a maioria.

Parte da ala direita dos republicanos considera que McCarthy não é suficientemente leal a Trump, que se candidatou novamente às eleições presidenciais após perder para Joe Biden em 2020. Ainda que McCarthy tenha desafiado uma nomeação da comissão do Congresso que investigava o ataque dos partidários do Trump ao Capitólio em 2021, e prometeu que abriria investigações sobre a família e a administração de Biden, bem como sobre o FBI e a CIA.

O problema é que McCarthy também não pode fazer concessões que o colocariam em desacordo com os moderados do partido, cujo voto ele também precisa. Enquanto isso, os democratas apoiam firmemente seu líder Hakeem Jeffries em cada votação, o que não impedirá que um republicano seja eleito presidente da Câmara com toda a probabilidade.

A última vez que levou mais de um turno de votação para eleger um presidente foi há um século, em 1923. Antes disso, em 1855, foram necessárias 133 rodadas em dois meses.

"É hora de comemorar, você merece", disse Trump. "Kevin McCarthy fará um bom trabalho, e talvez até mesmo um ótimo trabalho".

O presidente Joe Biden, deixando a Casa Branca para um evento bipartidário em Kentucky com o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que "o resto do mundo está olhando" para as cenas caóticas no plenário da Câmara. "Só acho que é realmente embaraçoso que esteja demorando tanto", disse Biden. Ele se recusou a dizer se tinha alguma escolha para o cargo de presidente, acrescentando "não tenho ideia" de quem prevalecerá.

O início tumultuado do novo Congresso expõe as dificuldades futuras que os republicanos terão agora no controle da Câmara.

Sem um presidente, a Câmara não pode se formar totalmente — jurar seus membros, nomear os presidentes de seus comitês, participar de procedimentos de plenário e iniciar investigações sobre o governo Biden. As famílias dos legisladores esperavam, enquanto o que normalmente é um dia festivo se transformava em caos, com crianças brincando nos corredores ou se contorcendo nos braços dos pais.

À medida que o espetáculo da votação se arrastava, os partidários de McCarthy imploravam aos redutos que se aliassem ao republicano da Califórnia.

