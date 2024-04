Em ano eleitoral, americanos consideram imigração como maior problema dos EUA

De acordo com uma nova pesquisa da consultoria Gallup, 27% dos norte-americanos acreditam que o maior problema que os Estados Unidos enfrentam é a imigração. Trata-se do terceiro mês seguido em que ela apareceu na primeira posição do ranking.

É importante salientar que a chegada de imigrantes à fronteira do México com os EUA atingiu parâmetros recordes em meio à presidência de Joe Biden. Assim, o assunto se apresenta como mais atual do que nunca, levantando preocupações de norte-americanos em relação à sua cultura e ao mercado de trabalho.

O levantamento foi realizado em abril. Em dezembro de 2023, por exemplo, a imigração empatou com o governo em termos de principais preocupações dos norte-americanos. Desde fevereiro, porém, ela aparece isolada na primeira colocação. Trata-se de uma ocasião inédita em que o assunto está nesse lugar da lista por diversos meses sucessivos.

Desde o começo dos levantamentos, outros temas que ocuparam o primeiro lugar são a guerra contra o Iraque, a inflação, a Covid-19, o desemprego e o terrorismo.

Historicamente, a economia, o governo e a guerra contra o Iraque ficaram em primeiro lugar com a maior frequência, respectivamente.

Segundo a pesquisa, é muito mais provável que republicanos apontem a imigração como um problema importante. No total, apenas 8% dos democratas mencionaram a imigração no estudo, contra 48% dos republicanos e 25% dos independentes.

Conforme informações da Gallup, a imigração é o tema mais polarizador desde o começo dos levantamentos, há 25 anos.