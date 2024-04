Eleições nos EUA: Joe Biden vence primárias democratas em Porto Rico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu as primárias presidenciais democratas neste domingo em Porto Rico. O território americano foi autorizado a abrir apenas uma dúzia de centros de votação este ano, em comparação com mais de 100 em anos anteriores, dadas as recentes medidas de austeridade impostas por um conselho de controle federal que supervisiona as finanças da ilha.

Neste domingo, os democratas de Porto Rico também escolheram 36 dos 65 delegados que esperam enviar à Convenção Democrata Nacional, que se realizará em Chicago no final de agosto.

Votação nas eleições dos EUA

Embora os residentes de Porto Rico sejam cidadãos dos EUA, eles não estão autorizados a votar nas eleições presidenciais.

No início deste ano, Charlie Rodríguez, presidente do Partido Democrata de Porto Rico, disse que tentaria realizar uma eleição presidencial simbólica em Novembro para aqueles que na ilha desejam votar no próximo presidente.