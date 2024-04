Mais de 200 migrantes são processados no Texas por 'motim', após cruzar fronteira EUA-México

Mais de 200 migrantes que atravessaram em março a fronteira do México para os Estados Unidos depois de superar uma cerca militar estão sendo processados por "motim" e correm o risco de deportação, informou o governador do Texas, Greg Abbott.

Na manhã de 21 de março, "um grupo considerável de migrantes" violou uma cerca de arame farpado na fronteira, passou pelo posto de controle militar e entrou no Texas, sul dos Estados Unidos, anunciaram as autoridades migratórias na data.

"Acusações de motim contra 222 migrantes que romperam a cerca de arame farpado e derrubaram a Guarda Nacional do Texas. ICE (Serviço de Imigração e Controle da Alfândega) confirmou que está obtendo a custódia de todos os acusados de atravessar a fronteira e iniciará processos de deportação contra todos eles", afirmou o governador republicano na rede social X

Os migrantes afastaram parte de uma cerca de arame farpado que a Guarda Nacional do Texas havia instalado entre o Rio Grande - a fronteira natural entre o Texas e o México - e o muro de fronteira na cidade de El Paso, no oeste do Texas. Após o incidente, os migrantes foram levados para um centro de processamento e os militares recuperaram o controle do local.

Todos os meses, milhares de migrantes, principalmente da América Latina, mas também de África ou da Ásia, atravessam fronteira do México para os Estados Unidos de maneira irregular, para solicitar asilo e buscar melhores condições de vida.

A imigração é um tema crucial das eleições presidenciais de novembro, que devem ter um novo confronto entre o atual presidente democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, que mantém um forte discurso anti-imigração e critica o presidente por permitir o que chama de "invasão" do país.

Biden acusa os republicanos de sabotar, a pedido de Trump, sua proposta de reforma imigratória no Congresso.

O governador Abbott, aliado do candidato republicano, desafiou a jurisdição federal de Biden e militarizou parte da fronteira, ao mesmo tempo que luta para que a justiça autorize a aplicação de uma lei que permite a detenção no Texas de migrantes que entraram ilegalmente no país.