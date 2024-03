Eleições nos EUA: Suprema Corte divulga decisão sobre candidatura de Trump nesta segunda

O site da Suprema Corte dos EUA informou que poderá emitir ao menos um parecer nesta segunda-feira sobre se o ex-presidente Donald Trump é elegível para aparecer na cédula presidencial do Colorado.

O tribunal nunca divulga com antecedência quais pareceres serão emitidos. Entretanto, os juízes podem querer decidir a questão de Trump antes que os eleitores do Colorado compareçam às urnas esta semana para as primárias da Superterça, onde 15 Estados e mais um território irão escolher quem participará das eleições de novembro.

Na prática, Trump já construiu uma vantagem sobre Nikki Haley virtualmente impossível de se reverter - Trump venceu as primeiras oito disputas de nomeação por margens folgadas antes de perder para Haley em Washington (Distrito de Columbia) no final de semana. Ainda segundo pesquisas de opinião, Trump deverá vencer quase todas as disputas de indicação no futuro. A adversária, porém, diz que seguirá na disputa.

O nome de Trump aparecerá na cédula eleitoral do Colorado independentemente da decisão da Suprema Corte - as cédulas foram impressas há semanas. Mas sem uma decisão do tribunal, não havia garantia de que os eleitores que escolhessem o ex-presidente teriam sua escolha contabilizada se os juízes decidissem que ele era inelegível para o cargo. Também está em jogo se o nome de Trump poderá aparecer nas cédulas das eleições gerais em novembro.

A decisão também pode afetar a questão para outros Estados que têm desafios semelhantes. Um juiz de Illinois retirou Trump das cédulas de votação daquele estado na quarta-feira, embora o ato tenha sido suspenso para dar ao ex-presidente tempo para recorrer.

A Suprema Corte ouviu argumentos em 8 de fevereiro questionando a elegibilidade de Trump de acordo com a "cláusula de insurreição" da 14ª Emenda. Seis eleitores do Colorado alegaram que ele se desqualificou por causa de seus comentários em 6 de janeiro de 2021, que antecederam o ataque ao Capitólio dos EUA.

A maioria dos juízes - tanto conservadores quanto liberais - pareceu se preocupar com a alegação durante os argumentos e pareceu apoiar a posição de Trump.