Real Madrid vai enfrentar o campeão da Libertadores? Saiba como serão os torneios intercontinentais

O Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0, no último sábado, e conquistou a Liga dos Campeões, pela 15ª vez. Com o título, o clube merengue se classificou para a Copa Intercontinental de 2024, antigo Mundial de Clubes. A vaga para o novo formato da competição já estava garantida antes mesmo da final.

O torneio que foi criado pela Fifa para substituir a edição anual do Mundial de Clubes e vai reunir os seis vencedores dos torneios continentais, em dezembro. Além do Real Madrid, outras três equipes já garantiram uma vaga no torneio: Al-Ain-UAE, Al-Ahly-EGI e Auckland City-NZE. A definição da equipe sul-americana classificada só acontecerá em novembro, após a final da Libertadores.

Diferente de como foi disputado no antigo Mundial, o Real Madrid já entra na competição para disputar a grande decisão. Nas edições anteriores, os campeões europeu e sul-americano entravam na semifinal.

No Intercontinental deste ano, o campeão da Libertadores fará dois jogos antes de uma possível final com o Real Madrid. O primeiro será contra o campeão Concacaf, ainda não definido, em confronto único e em sede a ser definida em sorteio. O representante sul-americano pode ter que viajar para algum país das Américas Central e do Norte para disputá-lo.

Caso avance de fase, o campeão da Libertadores viajará para outra sede, ainda a ser definida, para disputar a final dos play-offs contra a equipe que avançar na disputa entre os vencedores da Oceania, Ásia e África.

Novo Mundial de Clubes da Fifa

O novo Mundial de Clubes da Fifa já foi anunciado há algum tempo. Ele será realizado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho. Com 32 equipes, a competição terá praticamente o mesmo formato da Copa do Mundo: Oito grupos com quatro times cada e turno único; os dois melhores se classificam para o mata-mata, que começa nas oitavas de final, disputados em jogo único. A única diferença em relação ao torneio de seleções é que não haverá uma disputa de terceiro lugar.

Até o momento, 28 das 32 equipes já garantiram uma vaga na competição. As que restam serão ocupadas da seguinte maneira: um time do país sede, Estados Unidos, o campeão da Concacaf, representante da América do Norte, e dois representantes sul-americanos, um via ranking da Conmebol e o vencedor da Libertadores.

Veja os times confirmados: