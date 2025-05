Eleições de domingo mostram queda da esquerda em Portugal e avanço de Milei; veja resumo

No domingo, 18, houve eleições em Portugal, Polônia e Argentina, em níveis variados. Nas disputas, houve vencedores, como o presidente Javier Milei e o partido Chega!, de extrema-direita em Portugal, e derrotas, como o do Partido Socialista português e do ex-presidente argentino Mauricio Macri.

Em Portugal, houve a eleição para definir quem seria o novo partido a governar o país. Na Polônia, foi realizado o primeiro turno da eleição presidencial. Na Argentina, uma votação foi feita para eleger os vereadores de Buenos Aires. Veja abaixo um resumo dos resultados:

Portugal: esquerda em queda

- Em Portugal, o premiê Luís Montenegro, de centro-direita, conseguiu se reeleger. Seu partido teve 32% dos votos e conquistou 86 assentos. A surpresa veio na disputa pelo segundo lugar: o Partido Socialista, de esquerda, perdeu votos e praticamente empatou com o Chega!, de extrema-direita. Os dois partidos têm 58 cadeiras conquistadas cada um. O número ainda pode mudar, pois faltam apurar votos do exterior.

Por que importa: Montenegro e o Chega defendem restringir o acesso dos imigrantes em Portugal. O país abriga centenas de milhares de brasileiros, que terão mais dificuldades para permanecerem lá conforme as regras forem endurecidas.

Polônia: disputa acirrada

- Na Polônia, o primeiro turno terminou com uma disputa apertada. Rafal Trzaskowski, ligado ao premiê Donald Tusk e defensor da integração com a Europa, teve 31,4% dos votos. Em segundo lugar, veio Karol Nawrocki, de postura nacionalista e conservadora, com 29,5%. A distância foi menor do que as pesquisas apontavam. O segundo turno será em 1 de junho.

Por que importa: a Polônia se tornou um exemplo de avanço de um governo autoritário com o atual presidente Andrzej Duda, que buscou se afastar da Europa e coibir o Judiciário. Ele apoia Nawrocki. O país tem o poder dividido entre premiê e presidente, e Duda tem barrado ações de Tusk. Quem ganhar poderá levar a Polônia a se aproximar mais da Europa ou se afastar do bloco ocidental, o que pode aproximá-la da Rússia.

Argentina: vitória de Milei em Buenos Aires

- Na Argentina, houve votação para definir os vereadores da Câmara Municipal de Buenos Aires, a maior cidade do país. O partido do presidente Javier Milei, A Liberdade Avança, foi o grande vencedor, e levou 30,13% dos votos. O partido do ex-presidente Mauricio Macri, o PRO, chegou em terceiro lugar, o que foi visto como forte derrota. Macri dominava a política na cidade desde 2007. O ex-presidente foi prefeito da cidade de 2007 a 2015 e atualmente seu irmão, Jorge Macri, comanda a cidade.

Por que importa: a vitória do partido de Milei mostrou força, o que aumenta as chances de uma conquista mais expressiva de cadeiras nas eleições legislativas nacionais, em outubro. A legenda de Milei tem atualmente poucos assentos no Congresso, o que dificulta a aprovação de medidas. Com mais assentos, o presidente poderá acelerar a implantação de reformas na Argentina na metade final de seu mandato.