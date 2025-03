Egito e Palestina alinham plano de reconstrução de Gaza antes de cúpula árabe

O primeiro-ministro do Egito, Mustafa Madbuli, reuniu-se neste sábado (2) com o premiê palestino, Mohamed Mustafa, no Cairo, para discutir os detalhes do plano de recuperação e reconstrução da Faixa de Gaza. A proposta será apresentada na cúpula de emergência da Liga Árabe, marcada para 4 de março.

O governo egípcio elaborou um "plano integrado" para a recuperação de Gaza, garantindo que os palestinos permaneçam no território durante a reconstrução , afirmou Madbuli, conforme diretrizes do presidente Abdelfatah al-Sisi.

Egito busca unificação árabe sobre Gaza

A Liga Árabe, composta por 22 países, tentará alinhar uma posição conjunta sobre a decisão de Estados Unidos e Israel de expulsar palestinos de Gaza. Até o momento, não foram divulgados detalhes do plano egípcio.

Madbuli reafirmou o apoio do Egito à causa palestina e defendeu a criação de um Estado palestino independente, conforme as fronteiras de 4 de junho de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

A reunião também contou com a presença do ministro palestino de Planejamento e Cooperação Internacional, Wael Zaqut, e do embaixador palestino no Egito, Diab al Luh.

Papel do Egito nas negociações de cessar-fogo

O primeiro-ministro egípcio destacou os esforços contínuos do país para mediar um cessar-fogo duradouro em Gaza. O Egito tem sido peça-chave nas negociações, tentando garantir a abertura de corredores humanitários e evitar um êxodo forçado de palestinos.

Por sua vez, Mohamed Mustafa agradeceu o apoio egípcio e ressaltou a importância da reconstrução para garantir a estabilidade do território.

A resposta da Liga Árabe à proposta do Egito pode definir o futuro da recuperação de Gaza e influenciar o posicionamento regional frente ao conflito.