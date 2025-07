Rússia recupera acesso a fundos e produtos restritos com afrouxamento de sanções dos EUA por Trump

Desde que o presidente americano, Donald Trump, retornou ao cargo em janeiro, os Estados Unidos não emitiram novas sanções contra a Rússia, relacionadas à invasão da Ucrânia. Em alguns casos, o governo afrouxou as restrições. Sem novas medidas, as sanções existentes perdem sua eficácia, de acordo com analistas.

Como resultado, abriu-se espaço para novas empresas de fachada canalizarem componentes críticos e fundos para a Rússia. Registros comerciais e corporativos apontam que entre esses materiais estão chips de computador e equipamentos militares que, de outra forma, estariam vetados ao Kremlin.

As sanções se tornaram o ponto central dos esforços liderados pelo Ocidente para isolar Moscou após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Esse esforço evoluiu para um jogo internacional de "gato e rato", com esquemas de tentativa de evasão em prol da Rússia surgindo pelo mundo.

Enquanto esteve na Casa Branca, Joe Biden impôs milhares das chamadas "sanções de manutenção", visando impedir os novos esquemas. A administração Biden impôs, em média, mais de 170 novas sanções por mês a entidades ligadas à Rússia entre 2022 e 2024. Os alvos incluíam produção de petróleo e armas, aquisição de tecnologia e setor bancário.

No total, o governo democrata impôs mais de 6,2 mil bloqueios a indivíduos, empresas, embarcações e aeronaves ligados à Rússia. Nas semanas finais do mandato de Biden, os EUA aumentaram ainda mais a pressão, elevando o número de sanções para quase três vezes a média mensal, segundo análise do Times com base em dados do Departamento do Tesouro.

Sem novas sanções com a chegada de Trump, os efeitos dessa pressão começam a ruir. Uma revisão em registros de comércio, listas on-line e registros corporativos feita pelo New York Times identificou mais de 130 empresas na China continental e em Hong Kong que anunciam vendas imediatas de chips de computador restritos para a Rússia. Nenhuma dessas empresas está sob sanções — e se uma empresa for alvo de restrições, muitas outras estão prontas para ocupar seu lugar.

Rede complexa

Uma das empresas identificadas pela reportagem, a HK GST Limited, anuncia chips essenciais para mísseis de cruzeiro russos, incluindo o Kh-101, recentemente usado em um ataque a Kiev que matou 10 civis. A empresa foi registrada em Hong Kong há nove meses, e seu site foi criado em fevereiro. Uma análise de dados de hospedagem, propriedade de domínio, padrões de código e informações de contato, vincula a empresa a uma rede de quatro distribuidores de eletrônicos semelhantes, incluindo a ChipsX, com sede em Cingapura, e a Carbon Fiber Global, uma fabricante de peças para drones de alto desempenho com sede na China. Todas essas empresas foram criadas nos últimos três anos.

Várias empresas da rede enviaram componentes restritos à Rússia em violação aos controles de exportação dos EUA, segundo registros comerciais, anúncios on-line e registros corporativos. Um representante da Carbon Fiber Global negou que a empresa ou a ChipsX tenham vendido bens sob sanção à Rússia, mas se recusou a comentar sobre as outras empresas da rede.