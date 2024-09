Cruz Vermelha mobiliza todos os postos de ambulância no Líbano após ataques israelenses

A Cruz Vermelha libanesa anunciou a mobilização de todos os postos de ambulâncias do Líbano para poder atender às vítimas do massivo bombardeio lançado por Israel que deixou pelo menos 182 mortos e 727 feridos nesta segunda-feira, 23, segundo os dados do Ministério da Saúde libânes.

“A Cruz Vermelha libanesa mobilizou todas as estações de ambulância em todo o país para ajudar a atender o crescente número de vítimas no sul. Nossos voluntários estão colaborando nas tarefas de resgate e evacuação”, informou a organização humanitária em sua conta oficial na rede social X.

Ao longo do dia, Israel também bombardeou o Vale do Bekaa, no leste do país.

Neste contexto, as estradas da província meridional de Nabatieh registram um “movimento sem precedentes” de ambulâncias de diversas organizações e atores humanitários para transportar dezenas de feridos, segundo a agência de notícias libanesa “ANN”.

Da mesma forma, o governo libanês ordenou a abertura de escolas e institutos em diferentes partes do país para fazer frente ao “processo de deslocamento massivo” de residentes do sul do Líbano, acrescentando que a abertura de outros centros de acolhimento será anunciada “quando for necessário”.

Os confrontos entre o Estado judeu e o grupo xiita Hezbollah entraram em uma nova fase de intensidade depois de milhares de dispositivos de comunicação de membros da formação xiita terem explodido simultaneamente na semana passada, em duas ondas diferentes, e após um bombardeio nos arredores de Beirute ter matado vários membros de alto escalão do grupo.

Os três ataques, atribuídos a Israel, deixaram um total de quase 80 mortos e cerca de 3.000 feridos.