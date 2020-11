Covid-19: EUA planeja liberar 6,4 mi de doses de vacina na 1ª distribuição

Autoridades dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira que planejam liberar 6,4 milhões de doses de vacina contra covid-19 em todo o país em uma distribuição inicial depois que a primeira delas for aprovada por agências reguladoras para um uso de emergência.

Autoridades do programa governamental Operação Warp Speed disseram aos repórteres que estados e outras jurisdições foram informados na sexta-feira sobre as alocações estimadas da vacina nas primeiras remessas para que possam começar a planejar como melhor distribui-la para suas populações mais ameaçadas.

As autoridades já haviam dito acreditar que 40 milhões de doses serão distribuídas até o final do ano, um número que reiteraram nesta terça-feira.

Na semana passada, a Pfizer Inc. solicitou a primeira autorização de uso emergencial de uma vacina contra covid-19 depois de divulgar dados que mostraram uma eficácia de 95% na prevenção da doença em um grande estudo de estágio avançado.

A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) deve se pronunciar sobre a autorização de uso de emergência depois que um comitê de aconselhamento de especialistas se reunir para debater a vacina no dia 10 de dezembro.

A Pfizer, que desenvolveu sua vacina em parceria com a alemã BioNTech SE, e outros envolvidos no envio e manuseio das vacinas começaram a fazer ensaios para ter certeza de que a infraestrutura de distribuição está funcionando devidamente, disseram as autoridades.

Estados e territórios americanos estão encarregados de decidir como a vacina contra o coronavírus será distribuída às suas populações.