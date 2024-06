Coreia do Norte enviou mais 600 balões cheios de lixo para o Sul neste domingo Cerca de 1,5 mil balões já foram detectados pela Coreia do Sul desde terça-feira

A foto fornecida, tirada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul entre a noite de 28 e 29 de maio, mostra objetos não identificados, que se acredita serem folhetos de propaganda norte-coreana, em uma rua em Seul. Crédito: Divulgação / Ministério da Defesa da Coreia do Sul / AFP (Divulgação / Ministério da Defesa da Coreia do Sul / AFP/AFP)