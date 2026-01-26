Consumo na China cresce em 2025 com alta em eletrodomésticos, veículos elétricos e turismo

A Administração Estatal de Tributação divulgou, em 26 de janeiro, uma análise baseada em big data tributário que indica a recuperação e a diversificação do mercado consumidor chinês em 2025. Segundo o órgão, políticas públicas direcionadas estimularam a demanda por eletrodomésticos, telefones celulares e veículos de novas energias, além de impulsionarem novos modelos de consumo ligados à cultura, turismo, tecnologia digital, esportes e saúde. O levantamento também identificou crescimento no consumo entre idosos, crianças e turistas estrangeiros.

Os programas de troca de eletrodomésticos ampliaram o consumo de bens duráveis. Em 2025, os dados de notas fiscais mostram que a receita de vendas no varejo de eletrodomésticos de uso diário, como geladeiras, cresceu 17,4% em relação ao ano anterior. Equipamentos de cozinha e banheiro, como fogões a gás, avançaram 12,9%, enquanto os equipamentos de comunicação, como telefones celulares, registraram alta de 18,6%. No setor automotivo, o consumo de veículos de novas energias manteve a trajetória de crescimento. As vendas e a receita desses veículos aumentaram 24,3% e 21,1%, respectivamente, na comparação anual.

A integração entre cultura e turismo também contribuiu para o aquecimento do consumo. Em 2025, a receita de criações e apresentações artísticas cresceu 17,3% em relação ao ano anterior. Modelos de negócios baseados em experiências imersivas ampliaram o consumo cultural e turístico. As agências de viagens e serviços relacionados registraram aumento de 11,2% na receita, enquanto pontos turísticos cresceram 26,1% e as atividades de lazer avançaram 14,6%.

O uso de tecnologias digitais reforçou o crescimento de novos formatos de consumo. Plataformas de serviços de estilo de vida online registraram alta de 9,4% na receita em 2025, enquanto os serviços de entrega de comida cresceram 13,3%. O consumo cultural digital também avançou. Jogos e animações impulsionaram o setor, que registrou aumento de 16,6% na receita anual.

O consumo nos setores de esportes e saúde manteve expansão. A receita de serviços de exibição esportiva cresceu 12,2% em 2025, enquanto os serviços de consultoria esportiva avançaram 27,8%. No segmento de saúde, os serviços de consultoria em saúde aumentaram 11,7%, os serviços de preservação da saúde cresceram 12% e os serviços integrados de esportes e saúde avançaram 16,5%.

O levantamento também apontou expansão do consumo entre idosos e crianças. Em 2025, os serviços de assistência a idosos cresceram 24,9% em relação ao ano anterior. Os serviços de assistência social avançaram 23,1%, e os lares de idosos registraram alta de 15,4%. No setor de cuidados infantis, a receita aumentou 5,4%, impulsionada pela ampliação da rede de serviços e pelo apoio institucional.

O consumo estrangeiro ganhou fôlego com a ampliação da política de reembolso de impostos de saída. Em 2025, o número de turistas estrangeiros que solicitaram reembolso cresceu 305% em relação ao ano anterior. As vendas de produtos com reembolso avançaram 95,9%, enquanto o valor total devolvido aumentou 95,8%. O país incorporou sete novas regiões à política — Dalian, Hubei, Jilin, Guizhou, Mongólia Interior, Shanxi e Qinghai — elevando para 12.930 o número de lojas habilitadas, sendo mais de 7.000 com serviço de “reembolso instantâneo na compra”.

Para Shi Zhengwen, diretor do Centro de Pesquisa em Direito Fiscal e Tributário da Universidade de Ciências Políticas e Direito da China, os resultados refletem os efeitos das políticas de estímulo ao consumo adotadas pelo governo. Segundo ele, os programas de troca de produtos impulsionaram o consumo em massa, enquanto novos modelos de negócios ampliaram o alcance do mercado. O crescimento do consumo entre idosos, crianças e turistas estrangeiros contribuiu para diversificar a demanda e fortalecer o consumo interno como motor do desenvolvimento econômico.