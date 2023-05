Congresso dos EUA se reúne nesta terça-feira para debater teto da dívida

Participantes do mercado assumem que, se o Tesouro ficar sem dinheiro suficiente durante um confronto partidário sobre o teto da dívida, o departamento priorizaria os pagamentos de juros e principal dos títulos públicos. Esse mercado, que movimenta US$ 24 trilhões, serve como referência global para custos de empréstimos, como garantia vital para o financiamento nos mercados monetários e constitui uma parte essencial das posições em ativos no mundo todo.

A suposição nunca foi testada, no entanto, e autoridades do Tesouro têm questionado há muito tempo em declarações se a priorização é praticável. Portanto, dada a intensidade do confronto atual, players começaram a elaborar cenários.

De acordo com uma linha de pensamento, o impacto pode não ser tão prejudicial. Afinal, desde a crise do teto da dívida de 2011, participantes do mercado elaboraram um processo para lidar com a possibilidade de o Tesouro anunciar que não poderá pagar os juros ou o principal da dívida.

Mas o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou no início do mês que até mesmo chegar à beira do abismo é perigoso, com consequências imprevisíveis.“Quanto mais perto se aproximar disso, teremos pânico”, disse durante entrevista em 11 de maio à Bloomberg Television. “A outra coisa sobre os mercados é que, lembre-se sempre, o pânico é a única coisa que assusta as pessoas — elas tomam decisões irracionais.”

E mesmo uma organização importante que ajudou a compilar os procedimentos de emergência, o Grupo de Práticas do Mercado de Treasuries (TMPG), apoiado pelo Federal Reserve de Nova York, emitiu seu próprio alerta.

“Embora as práticas contempladas neste documento possam, à margem, reduzir algumas das consequências negativas de um pagamento fora do prazo da dívida do Tesouro para o funcionamento do mercado de Treasuries, o TMPG acredita que as consequências de atrasar os pagamentos seriam, no entanto, graves”, disse em seu plano de dezembro de 2021.

Uma turbulência mais generalizada nos mercados financeiros rapidamente colocaria o foco no Fed, que durante o confronto sobre o teto de dívida de 2011 compilou um menu de opções para evitar o colapso sistêmico. Ao revisá-los em 2013, o então membro do conselho Jerome Powell referiu-se a duas delas como “repugnantes” – embora não chegasse a dizer que os rejeitaria.

Essas duas consistiam na compra de títulos do Tesouro inadimplentes pelo Fed ou troca por notas não inadimplentes em seu balanço.