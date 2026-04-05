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Como a guerra no Irã levou o 'berço' do Himalaia a adotar a escala 5x2

Com a mudança, os órgãos do governo passarão a funcionar das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira

Uma mulher idosa prepara-se para votar numa assembleia de voto durante as eleições parlamentares do Nepal em Katmandu, em 5 de março de 2026. O Nepal votou em 5 de março para um novo parlamento, num confronto de alto risco entre uma velha guarda entrincheirada e um poderoso movimento juvenil, seis meses depois de protestos mortais anticorrupção terem derrubado o governo. (Foto de TAUSEEF MUSTAFA/AFP) (TAUSEEF MUSTAFA/AFP)

Uma mulher idosa prepara-se para votar numa assembleia de voto durante as eleições parlamentares do Nepal em Katmandu, em 5 de março de 2026. O Nepal votou em 5 de março para um novo parlamento, num confronto de alto risco entre uma velha guarda entrincheirada e um poderoso movimento juvenil, seis meses depois de protestos mortais anticorrupção terem derrubado o governo. (Foto de TAUSEEF MUSTAFA/AFP) (TAUSEEF MUSTAFA/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16h45.

Os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, seguem se espalhando pelo mundo.

Um dos principais reflexos do conflito é o aumento dos preços dos combustíveis, provocado por danos à produção e à comercialização do petróleo, o que tem levado países a reverem rotinas e políticas públicas.

Com a escalada do conflito e os efeitos sobre infraestruturas, alguns países passaram a adotar medidas para reduzir o consumo de combustível, incluindo a gratuidade do transporte público em grandes centros urbanos. No Nepal, a resposta envolve mudanças diretas na organização do trabalho.

Neste domingo, o governo nepalês anunciou a adoção de fins de semana de dois dias, reduzindo a semana de trabalho nos escritórios governamentais e instituições de ensino de seis para cinco dias. Até então, o sábado era o único dia de folga dos funcionários públicos. Com a mudança, os órgãos do governo passarão a funcionar das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Dependência de combustível e impacto no turismo

Localizado no sul da Ásia, o Nepal é mundialmente conhecido pela cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, ponto mais alto do planeta e destino recorrente de aventureiros. O país não possui litoral, tem cerca de 30 milhões de habitantes e não conta com poços de petróleo nem outras fontes de combustíveis fósseis.

A dependência quase total da importação de combustível, realizada majoritariamente por meio da Índia, torna o Nepal vulnerável às oscilações do mercado internacional. Um dos principais temores do governo é o impacto dos altos preços sobre o setor de turismo, especialmente diante do aumento das tarifas aéreas praticadas por companhias que operam voos domésticos e internacionais.

Outras medidas em estudo

Durante a reunião deste domingo, o governo disse que também estuda medidas legais para converter veículos movidos a gasolina e diesel em elétricos, embora não tenha apresentado detalhes.

Entre as ações já implementadas, o Nepal passou a vender botijões de gás de cozinha pela metade no mês passado. A medida busca desencorajar o açambarcamento e as compras por pânico, ao mesmo tempo em que as autoridades reforçam apelos para a redução do consumo de combustível.

Escala 5x2 no varejo? Para a H&M, funcionário com tempo virou moda

A busca por equilíbrio pessoal e profissional deixou de ser discurso e virou estratégia para atração e retenção de talentos.

A marca de roupa sueca H&M, por exemplo, já chegou ao Brasil no último ano com a escala 5x2, algo que não costuma ser comum no varejo, setor tradicionalmente marcado por jornadas intensas e escalas desafiadoras, principalmente aos fins de semana.

A escala da H&M é rotativa, o que permite que todos os funcionários de loja vivenciem diferentes funções e ampliem suas habilidades.

Acompanhe tudo sobre:NepalEscala de trabalho

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