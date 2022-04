Começa no México referendo sobre manutenção do mandato de López Obrador

O referendo sobre a permanência de Andrés Manuel López Obrador na presidência do México começou neste domingo (10) com a instalação das cabines de votação, informou o Instituto Nacional Eleitoral (INE).

As urnas foram abertas às 08h locais (10h de Brasília) na maior parte do país de 126 milhões de habitantes e onde existem três fusos horários.

Algumas pessoas fizeram fila pouco antes da abertura das seções, apontaram os jornalistas da AFP.

O INE indicou que cerca de 57.500 seções eleitorais recebrão votos até às 18h locais (20h de Brasília) na maior parte do país.

No cartão de votação, pergunta-se aos eleitores: "Você concorda que Andrés Manuel López Obrador, presidente dos Estados Unidos Mexicanos, tenha o mandato revogado por perda de confiança ou permaneça na Presidência da República até o fim do período?".

O primeiro presidente de esquerda do México, que assumiu em 1º de dezembro de 2018 para um mandato de seis anos, promoveu a consulta ao apontar que é um exercício democrático e um antídoto para maus governos.

No entanto, seus críticos garantem que o presidente só busca fortalecer sua posição e a de seu partido, Morena, no meio do mandato.