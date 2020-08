Coletiva de Trump é interrompida por tiros na Casa Branca

A coletiva de imprensa do presidente americano Donald Trump, na Casa Branca, foi interrompida de forma inesperada nesta segunda-feira (10). O secretário do Tesouro Steve Mnuchin e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento Russ Vought também foram retirados da sala e as portas foram trancadas.

Segundo o próprio presidente, tiros foram disparados do lado de fora do local e uma pessoa ficou ferida, mas os agentes do Serviço Secreto agiram rapidamente e a situação foi controlada. Segundo a CNN, Trump não falou muito e disse que as informações eram sigilosas. Os disparos ocorreram no lado externo do salão da Casa Branca e o serviço secreto revidou. O atirador foi levado ao hospital.

Trump falava com jornalistas sobre coronavírus quando um agente entrou na sala e falou algo em seu ouvido. Em seguida, ele se retirou e a sala foi trancada, para segurança dos jornalistas, que não foram imediatamente informados sobre o motivo.

Testemunhas viram agentes do Serviço Secreto correndo pelo jardim da Casa Branca com armas em mãos. Após alguns instantes, Trump retornou à sala e informou o que tinha acontecido.

*Essa matéria está sendo atualizada.