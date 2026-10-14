IA no trabalho: 63% concluem tarefas mais rápido e 47% conseguem focar no que mais gostam

A inteligência artificial pode estar mudando não apenas a velocidade com que profissionais executam suas tarefas, mas também a maneira como distribuem o tempo durante o expediente. É o que indica uma pesquisa do American Job Quality Study, conduzida por Gallup, Jobs for the Future e Families & Workers Fund, com trabalhadores dos Estados Unidos.

Segundo os resultados divulgados em outubro de 2026, 63% dos profissionais que já usaram IA no trabalho afirmam que a tecnologia os ajuda a concluir tarefas mais rapidamente. Outros 46% dizem que ela contribui para melhorar a qualidade das entregas, enquanto 47% relatam conseguir dedicar mais tempo às partes mais interessantes de suas funções.

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Como a inteligência artificial muda a rotina profissional

Os resultados fazem parte do segundo ano do American Job Quality Study, que investiga diferentes aspectos da qualidade do emprego nos Estados Unidos. Os dados sobre os efeitos da IA foram coletados entre janeiro e março de 2026 e consideraram respostas de 7.845 trabalhadores que utilizaram a tecnologia em suas funções pelo menos algumas vezes no último ano.

Na prática, a redução do tempo gasto em tarefas operacionais pode permitir que profissionais direcionem mais atenção a atividades que exigem análise, criatividade e tomada de decisão.

Um analista financeiro, por exemplo, pode utilizar ferramentas de IA para organizar dados, resumir relatórios extensos e estruturar informações para uma apresentação. Com a revisão dos resultados e a conferência dos números, parte do trabalho repetitivo pode ser simplificada.

Em áreas como marketing, recursos humanos e atendimento ao cliente, a tecnologia também pode ajudar a elaborar rascunhos, classificar informações e responder a solicitações recorrentes. O resultado depende da tarefa, da ferramenta escolhida e da capacidade do profissional de verificar o conteúdo gerado.

Mais velocidade não significa necessariamente trabalho melhor

Embora os dados indiquem ganhos percebidos pelos trabalhadores, a pesquisa não comprova que a IA melhora automaticamente o desempenho profissional. Os resultados refletem a avaliação dos próprios entrevistados, e não uma medição independente da produtividade ou da qualidade das entregas.

A tecnologia pode produzir informações incorretas, omitir detalhes relevantes ou apresentar respostas convincentes sem fundamento. Por isso, atividades que envolvem decisões financeiras, dados confidenciais ou informações importantes exigem conferência humana.

Outro ponto é que economizar tempo em uma tarefa não significa, necessariamente, reduzir a jornada de trabalho. A empresa pode utilizar o ganho de produtividade para ampliar o volume de entregas, incorporar novas responsabilidades ou liberar espaço para atividades mais complexas.

Para o profissional, a diferença está em saber quando utilizar a IA, como orientar a ferramenta e como avaliar o resultado. Essas competências ajudam a transformar o acesso à tecnologia em uma aplicação prática no cotidiano.

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Os benefícios da IA não chegam a todos da mesma forma

O estudo também identificou diferenças entre os trabalhadores que conseguem aproveitar os recursos de inteligência artificial. Segundo a Gallup, os benefícios relatados são mais comuns entre profissionais com ensino superior e pessoas em cargos de gestão, grupos que também apresentam maior frequência de uso da tecnologia.

Esse cenário sugere que a adoção da IA depende não apenas da disponibilidade de ferramentas, mas também das características da função, do acesso à tecnologia e das oportunidades de aprendizado.

Um funcionário que conhece os recursos disponíveis e recebe orientação para utilizá-los pode ter mais condições de automatizar tarefas compatíveis com a ferramenta. Já quem trabalha em atividades com pouca exposição a sistemas digitais pode encontrar menos oportunidades de aplicação direta.

A diferença também reforça a importância da capacitação em inteligência artificial. Entender como formular instruções, revisar respostas, identificar limitações e proteger informações permite usar os recursos com mais segurança e eficiência.

Como aproveitar a IA sem perder o controle das entregas

O primeiro passo é identificar tarefas repetitivas que consomem tempo, como resumir documentos, organizar informações ou preparar versões iniciais de textos. Em seguida, vale testar uma ferramenta adequada à atividade e comparar o resultado com o processo realizado sem IA.

Também é importante estabelecer critérios de revisão. Dados, referências, cálculos e afirmações relevantes precisam ser verificados antes que o conteúdo seja utilizado em uma apresentação, relatório ou decisão profissional.

Por fim, acompanhar o tempo economizado e a qualidade das entregas ajuda a avaliar se a ferramenta realmente contribui para a rotina. A adoção não deve ser medida apenas pela quantidade de tarefas automatizadas, mas pela utilidade dos resultados.

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Os dados do American Job Quality Study mostram que muitos profissionais já percebem ganhos de velocidade, qualidade e interesse nas atividades realizadas com IA. O desafio é converter esses benefícios em melhorias concretas na rotina, com qualificação, revisão dos resultados e uso responsável da tecnologia.