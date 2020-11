Cogumelos, cocaína, LSD…: Oregon descriminaliza porte de todas as drogas

Nesta terça-feira (3), o estado americano do Oregon descriminalizou o porte de pequenas quantidades de todas as drogas, incluindo cocaína, heroína, LSD e metanfetamina. A partir de agora, quem for pego portando essas drogas poderá evitar a prisão pagando uma multa de US$100 e participando de um programa de recuperação de dependentes – evitando a prisão.

Primeiro estado a legalizar a maconha nos EUA, o Oregon usará as receitas oriundas desse mercado para financiar os centros de tratamento que receberão esses usuários. Outros quatro estados, incluindo Nova Jersey e Arizona, também legalizaram o uso recreativo da maconha.

Aprovada pelo voto popular, a mudança na legislação no Oregon também descriminalizou o uso terapêutico de cogumelos psicodélicos – uma alternativa que, há muito tempo, vem ganhando espaço na medicina americana e em todo o mundo.